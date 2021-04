Tempo zadlužování je neúnosné. Je nutná revize daní, výdajů i činností státu, míní ekonom Zámečník

Vláda schválila konvergenční program, tedy základní dokument nutný pro přijetí společné evropské měny. Kabinet v něm počítá se dvěma scénáři vývoje ekonomiky – jeden se od současnosti příliš neliší, druhý ale počítá s revizí daňového mixu, škrtání výjimek nebo zmrazení platů státních zaměstnanců a ústavních činitelů. Bez úspor by se totiž Česko za tři roky dostalo nebezpečně blízko dluhové brzdě. Interview Plus Praha 7:09 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Zámečník | Foto: Jana Přinosilová

Přestože za loňský rok české HDP kleslo o 5,6 procenta, byl to lepší výsledek, než se čekalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Pro letošek ministerstvo financí plánuje růst o 3,1 procenta, podle ekonoma Miroslava Zámečníka je ale velkou neznámou, zda se podaří dostat epidemii pod kontrolu.

„Představa o tom, že je situace zvládnutá, je podmíněna i očkováním. Kdyby se podařilo do konce června proočkovat ohrožené skupiny, tak by čeští spotřebitelé mohli začít utrácet, protože by bylo kde a bylo by z čeho,“ podotýká hlavní analytik týdeníku Hrot.

Vyšší výdaje než příjmy

Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka naše současné příjmy nestačí na výdaje a bude prý nutné přistoupit k citlivým krokům, například k debatě o valorizaci penzí.

„To je velká pravda. Jak jinak charakterizovat skutečnost, že na jedné straně máte kladný hospodářský růst a na straně druhé schodek v hospodaření státu 8,8 procenta. To je naprosto bezprecedentní záležitost,“ upozorňuje Zámečník.

V této souvislosti kritizuje daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy. „Znamená to posunutí českého státního hospodářství do velmi vysokého strukturního deficitu – je to ta část veřejných financí, která nezávisí na vývoji ekonomiky,“ uvádí s tím, že problém dále prohloubilo zvyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace.

Daňový balíček má platit dva roky, omezení platnosti ale není v zákoně a nepočítá s ním ani konvergenční program: „V podstatě žádného ekonoma, jehož odborný názor respektuji, jsem neslyšel říkat, že to, co se stalo, bylo výborně vymyšlené a pomůže to ekonomice.“

Schodky nemůžeme snižovat rychleji, způsobíme recesi, tvrdí Schillerová. Zvýšit daně nechce Číst článek

„Mít schodky přesahující 300 miliard v ekonomice, která roste rychleji, než je dlouhodobý průměr, je nesmysl. To si musí přiznat každý, kdo si ten diplom zaslouží,“ zdůrazňuje Zámečník s tím, že tempo zadlužování je neúnosně vysoké. „Ne ten stav, ale ta perspektiva je neúnosná.“

Daňová brzda?

Politické strany, které mají šanci formovat budoucí koaliční vládu, by se proto měly věnovat ujišťování investorů, že se v roce 2024 nepřiblížíme dluhové brzdě, a zároveň předkládat recepty, jak toho dosáhnout.

Podle Zámečníka je nutné provést revizi daňového mixu, opatření na straně výdajů a také se podívat na to, co stát dělá zbytečně. Jedině tak se prý v Česku zlepší podnikatelské prostředí:

„Když budete dávat šest razítek místo osmadvaceti, tak nepotřebujete tolik úředníků a vše bude rychlejší. Zvýší se produktivita v národním hospodářství. To je cesta k vyšším reálným mzdám,“ uzavírá ekonom.

Jak by se měl změnit daňový systém? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.