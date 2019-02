Zahraniční obchod skončil loni v přebytku přes 130 miliard. Třetina vývozu šla do Německa

Zahraniční obchod Česka loni skončil v přebytku 132,7 miliardy korun, meziročně tak byl o 30,8 miliardy korun nižší. V porovnání s rokem 2017 se vývoz tuzemských firem zvýšil o 3,5 procenta a o 4,6 procenta vyšší byl i dovoz. V samotném prosinci obchodní bilance skončila patnáctimilionovým schodkem, výsledek byl však meziročně o 3,6 miliardy korun lepší. Informoval o tom ve středu Český statistický úřad. Praha 12:30 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motorem česko-německého obchodu je automobilový průmysl. (Ilustrační snímek) | Zdroj: pxhere

Podle ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřad (ČSÚ) Karla Krále největším obchodním partnerem Česka bylo loni Německo, kam směřovala téměř třetina tuzemského vývozu. Na dovozu do Česka se německý vývoz podílel z více než jedné čtvrtiny.

Podle Česko-německé obchodní a průmyslové komory německé firmy loni dovezly do Česka zboží za téměř bilion korun, což je meziročně o 1,4 procenta více. Export českých firem do Německa byl podle ní sice opět rekordní, když dosáhl 1,42 bilionu korun, meziročně se ale zvýšil o 2,8 procenta, což byl nejméně od roku 2009. Oslabil zejména vývoz aut a autodílů do Německa.

Nevídaná transformace

„Automobilový průmysl coby motor česko-německého obchodu prochází dosud nevídanou transformací, od spalovacího motoru k elektromobilitě, od dopravního prostředku ke službě, což je obří výzva. U spotřebitelů to v současnosti vyvolává jistou zdrženlivost. A ve statistikách se to bude promítat také v nadcházejícím období,“ řekl člen představenstva komory Bernard Bauer.

Celkově podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura bilance zahraničního obchodu loni vykázala solidní výsledek. „Z hlediska dynamiky ale zaznamenala nejhlubší meziroční pokles od roku 2010, což bylo dáno silnějším nárůstem importu oproti exportu. Vývoz automobilů sice v prosinci o něco přidal, nicméně za celý loňský rok vykázal první meziroční propad po osmi letech nepřetržitého růstu, a přestal tak být tahounem celoročního růstu HDP,“ uvedl. Podle něj se tak potvrzuje scénář o nasycenosti celosvětové poptávky po automobilech. „Tento rok očekáváme ve světle probíhajících obchodních konfliktů další pokles obchodní bilance, přičemž export automobilů zde bude hrát významnou roli,“ dodal.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že jedinými dvěma klíčovými odbytišti českého exportu, které loni vykázaly pokles jeho objemu, je Británie a Čína. „Důvodem pokles vývozu do Británie je nejistota spojená s procesem jejího vystoupení z Evropské unie. Pokles vývozu do Číny je dán zpomalením tamní ekonomiky,“ uvedl.

Prosincovou obchodní bilanci kladně ovlivnil zejména obchod s auty, počítači a kovy. Přebytek obchodu s motorovými vozy se totiž meziročně zvýšil o 4,2 miliardy korun, naopak bilance obchodování s počítači, elektronickými a optickými přístroji vykázala o 3,1 miliardy nižší deficit a se základními kovy o 1,2 miliardy nižší.

Nepříznivý vývoj byl v prosinci ale patrný u obchodu s ropou a zemním plynem a s chemickými látkami, kde se meziročně prohloubil deficit. Vedle toho pokleslo kladné saldo obchodování se stroji a zařízeními.

Obchod se státy EU v posledním měsíci loňského roku vykázal meziročně o 6,9 miliardy vyšší přebytek, činil 42,3 miliardy korun. Naopak obchod se státy mimo unii prohloubil schodek o 3,3 miliardy na 40,7 miliardy korun.

Prosincový vývoz českých firem se proti stejnému měsíci roku 2017 zvýšil o 1,6 procenta a dovoz o 0,2 procenta na shodných 255,4 miliardy korun.