V květnu skončil zahraniční obchod se schodkem 23,3 miliardy. Záporná bilance je už počtvrté v řadě

Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 miliardy korun, to je meziročně o 26,4 miliardy korun horší výsledek. Vliv na to měl především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad. Zahraniční obchod letos vykazuje schodek už čtvrtý měsíc v řadě.

Praha 10:06 7. července 2022