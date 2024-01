Zajímavé příležitosti, slibují si zástupci průmyslu od smlouvy o výstavbě nových jaderných bloků

Na vybudování nových bloků jaderných elektráren se budou velkou měrou podílet české firmy. Aliance energetického průmyslu sdružující technologické podniky působící v jaderné energetice o tom podepsala ve Washingtonu dohodu s americkou společností Westinghouse. Ta je vedle francouzské EDF a jihokorejské firmy KHNP třetím uchazečem ve výběrovém řízení na stavby dalších bloků v Dukovanech a Temelíně. Washington 9:14 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Eliase Gedeona se firma vždy zaměřovala na maximální využití místních dodavatelů | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Westinghouse pojí s Českem podle jejího viceprezidenta Eliase Gedeona spolupráce na energetických projektech od roku 1991. Teď nabízí Česku výstavbu svých reaktorů AP1000. Čtyři takové už fungují v Číně a jeden v americkém státě Georgia. Na stavbě těch v Dukovanech nebo Temelíně se mají v případě vítězství Westinghouse v tendru podílet české firmy ze 70 procent.

Podle Eliase Gedeona se firma vždy zaměřovala na maximální využití místních dodavatelů. Zatím podepsala 45 memorand o porozumění s českými firmami a chce uzavírat další.

Memorandum uzavřené s Aliancí energetického průmyslu se přitom nevztahuje jen na případné stavby v Dukovanech nebo Temelíně, ale i na projekty, které už Westinghouse má, nebo o které se uchází jinde v Evropě.

„Pro české firmy to bude znamenat zajímavý rozsah pracovních příležitostí. V návaznosti na to i větší množství pracovních míst v daném oboru a zachování kondice, v jaké byl doposud. V ideálním případě by to znamenalo i zisky pro naše firmy a z toho bude benefitovat i stát kvůli odvodům na daních,“ slibuje si od podepsané dohody ředitel Aliance Josef Perlík z akciové společnosti Sigma Group.

Dohody o spolupráci a podílu českých firem na budování nových jaderných bloků mají s Aliancí energetického průmyslu podepsané i francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP.

Společnost ČEZ, která konečné nabídky všech tří uchazečů posuzuje, předá své doporučení české vládě v únoru. Francouzi a Jihokorejci podobná memoranda s aliancí českých firem podepsali už loni na podzim.