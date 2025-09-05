Zákaz klecí dostal české drůbežáře do nevýhody, říká Prouza. Poptávka po vejcích podle chovatelů roste
Na trhu s potravinami začalo s koncem léta období, kdy roste poptávka po vejcích. Zájem o čerstvé vejce je takový, že někteří velkochovatelé slepic musí už přijaté objednávky krátit. Ze sezónního výkyvu ale může být i dlouhodobý trend, varují drůbežáři, kteří se připravují na blížící se zákaz klecového chovu slepic.
„Je to tím, že začíná podzim, končí prázdniny, naskakují nám školní jídelny, takže je vidět, že na konci srpna je poptávka vysoká. Dnes už bohužel musíme objednávky krátit, jsou enormně vysoké a přirozenou reakcí vysoké poptávky je bohužel zdražení,“ říká například ředitel podniku pro výrobu vajec v Kosičkách na Královéhradecku Jan Pozdílek.
Přirozenou reakcí vysoké poptávky je bohužel zdražení, říká ředitel podniku pro Český rozhlas Hradec Králové
Drůbežáři si musí také vytvářet finanční rezervy – blíží se rok 2027 a s ním zákaz chovu slepic v klecích. To třeba pro firmu z Kosiček znamená nutnou investici zhruba 130 milionů korun. Desítky milionů musí z pokladen vytáhnout i další firmy, pokud seženou někoho, kdo jim haly předělá, upozorňuje Český rozhlas Hradec Králové.
„Ty firmy – kterých je relativně málo – které klece umějí přestavit na voliéry, nestíhají, takže už odmítají dnešní zakázky, říkají ‚až po roce 2027 se s vámi budeme bavit‘,“ připomíná Jan Pozdílek, že povinnost zrušit klecové chovy se týká opravdu každé drůbežářské firmy v Česku.
„Smutné je, že do dnešního dne se celá Evropská unie k tomu nepřiklonila, nemluví se o tom v Evropské unii a sousední státy, jako je Slovensko, Polsko, žádný zákaz, žádné datum nastavené nemají,“ nelíbí se Pozdílkovi.
‚Velká hloupost‘
„Myslím, že byla opravdu velká hloupost českých zákonodárců, že tuto povinnost schválili, zatímco ve většině Evropy neplatí. Dostali české producenty do obrovské nevýhody,“ potvrzuje nedokonalou situaci, kterou zákaz vytvořil, i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Už od příštího roku bychom neměli najít žádná klecová vejce v regálech velkých řetězců, které se zavázaly, že tenhle druh vajec nabízet nebudou. Jenže ani to neznamená, že se polská, slovenská, ukrajinská nebo jiná vejce českým zákazníkům nedostanou.
„Závazky neprodávat klecová vejce už od příštího roku mají všechny velké obchodní řetězce, ale nemají to různé malé prodejny potravin, rozhodně ten závazek nemají malé večerky,“ upozorňuje Prouza.
„Bez pochyby tihle malí, kteří se nezavázali, to budou dál dělat, budou to mít jako cenový argument, jak lidi přitáhnou víc k sobě. A problém bude, že to budou všechno vajíčka z dovozu, takže na tomhle zbytečném zákazu zase budou čeští producenti úplně biti,“ hodnotí. Věří, že období, které zákazníky čeká, bude sice nepříjemné, ale jenom přechodné.
„Ceny půjdou nahoru, protože efektivita chovů je výrazně menší. Zároveň minimálně krátkodobě příští rok vajec nebude dostatek, ale doufáme, že minimálně od roku 2027 už bude zase zpátky dostatek českých vajec a taky, že ceny zase postupně začnou klesat,“ uzavírá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.