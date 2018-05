Průzkum: mladí Češi pijí méně piva, preferují koktejly. Nemožnost zapálit si vadí 12 procentům lidí

Místo půllitru piva atraktivnější pití - třeba barevný míchaný koktejl. Takové jsou preference mladých mezi 18. až 29. rokem v restauracích, barech a hospodách. Ukázal to průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a agentury Ipsos při průzkumu na téma Jak se lidé chovají po roce od zákazu kouření. Praha 16:35 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Martin Svozílek

Protikuřácký zákon je často spojován s klesající spotřebou piva v Česku – podle průzkumu to ale není pravda. Jedenáct procent respondentů uvedlo, že pije v posledním roce piva méně. Šlo často ale o mladé do 29 let, kteří pití piva nahrazují atraktivnějšími nápoji - kromě míchaných koktejlů, třeba cidery nebo vínem.

Je za tím marketing?

Necelá desetina lidí pak pije piva víc než před rokem. Podle průzkumu ale ve změně preferencí, co si nejčastěji mladí objednávají u číšníků, může hrát roli i masivnější marketingová kampaň ostatních alkoholických nápojů a změna spotřebitelských preferencí.

Spotřeba piva podle posledních čísel Českého svazu pivovarů a sladoven klesla v loňském roce meziročně o 5 litrů na 138 litrů na hlavu za rok. Po několika desítkách let ale opět převládl prodej jedenáctek a dvanáctek nad výčepními pivy.

V loňském roce vzrostla spotřeba v této kategorii o dvě procenta. Větší oblibě se těšilo v loňském roce i nealkoholické pivo.

Vliv protikuřáckého zákona?

Podle průzkumu chodí lidé do pohostinských zařízení častěji než před třemi lety. Podíl nekuřáků vzrostl od roku 2015 o 17 procentních bodů. Podíl těch, kteří chodí do restaurací jednou až dvakrát týdně, vzrostl za poslední tři roky o 4 procentní body. Jedním z důvodů je právě to, že uvnitř restaurací nemohou lidé kouřit.

„Kouř z cigaret v roce 2012 výrazně vadil 48 procentům, u kuřáků to bylo jen 7 procent a u nekuřáků 72 procent. Na druhé straně vidíme, že nemožnost si zapálit, vadí pouze 12 procentům populace,“ říká Radiožurnálu ředitel agentury Ipsos, Radek Jalůvka.

Chování kuřáků se změnilo

Vnímání kouření se protikuřáckým zákonem změnilo. Podle něj si čtyři z deseti kuřáků uvědomují, že svým zlozvykem obtěžují okolí. Jejich počet vzrostl za posledních šest let o 13 procentních bodů.

„Kuřáci začali sami více přemýšlet o tom, že oni jsou ti, kdo by se měli přizpůsobovat a kdo vlastně mohou omezovat ostatní,“ říká vedoucí výzkumu z Univerzity Karlovy, Denisa Hejlová. Průzkum byl prováděn na vzorku více než tisícovky respondentů letos v květnu.

Výzkum se ptal i na důvody, proč si kuřáci nejčastěji zapalují cigarety. Téměř každý druhý kuřák si zapálí cigaretu hlavně kvůli tomu, aby si ulevil od stresu. Je to samozřejmě i kvůli závislosti nebo třeba ze zvyku.

Naopak jen 6 procent kuřáků v průzkumu uvedlo, že jde o pózu. Naopak nekuřáci nejčastěji vnímají kouření jako zdraví škodlivý návyk, nebo drahou závislost, která leze do peněz.