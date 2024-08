Fungoval by dánský model trhu práce v Česku? Muselo by se úplně změnit myšlení lidí, říká expert

V chystané flexinovele zákoníku práce, kterou má zanedlouho projednat vláda, chybí výpověď bez udání důvodu. Navrhnout ji ale chtějí někteří poslanci, až se novela dostane do Sněmovny. Zastánci jednoduchých výpovědí často argumentují úspěšným dánským modelem flexibilního pracovního trhu. Jenže ten je v Evropě fakticky ojedinělý. Podle právníka a experta na pracovní právo Petra Bezoušky je v českých poměrech nerealizovatelný. PENÍZE A VLIV Praha 9:00 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expert na pracovní právo Petr Bezouška | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Ten systém je pro člověka, který tam nežije, velice těžké pochopit. V Dánsku například není ochrana zaměstnanců v tom smyslu, jak ji vnímáme my. Tam skutečně může zaměstnanec dostat výpověď bez udání důvodu. Výpovědní lhůty nejsou nijak dlouhé, většinou se pohybují v řádu týdnů. A není tam ani žádné odstupné, které by musel platit zaměstnavatel,“ popsal Bezouška v pořadu Peníze a vliv na Českém rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Peníze a vliv s Petrem Bezouškou o novele zákoníku práce

Úspěch dánského modelu ale není rozhodně postavený pouze na jednoduchém rozvazování pracovních poměrů. Podle Bezoušky má další dva důležité pilíře. Zaměstnanci, který se stane nezaměstnaným, systém zajišťuje vysokou podporu, která téměř odpovídá jeho předchozímu příjmu.

„Zase je ale potřeba říct, že tím, jak jsou Dánové opravdu velice silně odborově organizováni, tak tu podporu neplatí celou jen stát, ale vyplácí se i z fondů, které obhospodařují odbory,“ upozornil Bezouška.

25:45 Drábová: Když Westinghouse vyřeší spor s KHNP tak, že dodá systém kontroly řízení, pomůže to licencování Číst článek

Třetím pilířem je aktivní politika zaměstnanosti, do které jsou zapojeny i další části veřejné správy. „Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání zaměstnanců v Dánsku skutečně funguje a je to efektivní. Klade se důraz na to, aby se nestávalo, že se člověk rekvalifikuje na něco, co není na trhu práce potřeba,“ říká Bezouška.

Dánský systém by podle něj v Českých poměrech sotva fungoval. „Muselo by se úplně jinak nastavit myšlení lidí,“ říká Bezouška s tím, že systém je také velmi finančně náročný. „Na politiku zaměstnanosti je tam tuším vydáváno 2,5 procenta HDP, což jsou obrovské peníze,“ doplnil.

Návrhy některých zákonodárců, kteří se snaží prosadit dávání výpovědí bez udání důvodu do českého zákoníku práce, nemají podle Bezoušky s dánským modelem nic společného. „Muselo by se prostě úplně změnit nastavení společnosti, nelze si vyzobávat,“ podotkl.

Celý pořad Peníze a vliv si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.