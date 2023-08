Lékařů je málo a péče o pacienty na lůžku je neustálá. Přesčasy situaci nepokryjí, říká ředitel nemocnice

Novela zákoníku práce zkomplikuje provoz nemocnic. Podle některých lékařů poslanců může také ohrozit dostupnost zdravotních služeb. Lékaři a lékařky totiž často slouží noční služby, a to mimo svůj pracovní úvazek, takříkajíc na dohodu. Praha 14:12 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela zákoníku práce zkomplikuje provoz nemocnic. Podle některých lékařů poslanců může také ohrozit dostupnost zdravotních služeb | Zdroj: Shutterstock

„Na mě vychází průměrně asi čtyři služby měsíčně.“ Na dětském oddělení v Oblastní nemocnici Kolín dnes slouží dětská lékařka a alergoložka Ludmila Dvořáková.

Lékařů je málo a péče o pacienty na lůžku je nepřetržitá. Přesčasy situaci nepokryjí, říká ředitel nemocnice

„Odpoledne, po skončení běžné pracovní doby, převezmu službu. Ta trvá až do rána druhého dne, do půl osmé. Služby jsou možnost, jak si přivydělat nad rámec běžné pracovní smlouvy, takže si myslím, že z lékařů pracujících v nemocnici jistě většina možnost tohoto přivýdělku přivítá,“ říká lékařka.

Málo personálu

Proč vlastně lékaři mají noční služby na dohodu, a ne v rámci klasického pracovního úvazku? Nemocnice mají ze zákona povinnost starat se o pacienty na lůžku nepřetržitě, tedy víc než 8700 hodin ročně.

Zákoník práce ale umožňuje zaměstnanci odpracovat nanejvýš 416 hodin dobrovolných přesčasů za rok.

„To zdaleka nepokryje potřebu, kterou během roku máme,“ sděluje Petr Chudomel, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín. „Proto se to řeší dohodami, různě se to obchází a důvod je jednoduchý – počet lékařů neodpovídá zákonné normě.“

Bude to stát peníze

Novela zákoníku práce chce zpřísnit podmínky pro dohody. Pro lékaře by z dohod plynul nárok na dovolenou a také povinný odpočinek, kdy by měl mít zaměstnanec mezi dvěma směnami nárok na alespoň 11 hodin. Jak moc velká komplikace by to pro nemocnici byla?

„Pokud se přijme nějaký zákon, který do určité míry neodpovídá současným možnostem managementu, protože počet lékařů je zkrátka malý, tak ať se přijme jakákoliv norma, my se s nimi prostě musíme domluvit. Ale co můžu říct už teď, je to, že to bude stát víc peněz.“

Pět let na vyřešení situace

Novela zákoníku práce má začít platit co nejdříve po schválení. Žádné extra peníze pro nemocnice na vyšší mzdové náklady ani jiné řešení ale vyjednané není. Poslanec a zároveň lékař Vít Kaňkovský z KDU ČSL proto chce pro zdravotníky pětiletou výjimku.

Ta by umožnila zvýšit počet dobrovolných přesčasů ze současných 416 hodin ročně na dvojnásobek a u zdravotních záchranářů ještě víc. Místo dohod by tak zdravotníci sloužili v rámci svého klasického úvazku a politici a nemocnice měli dalších pět let na to situaci vyřešit.