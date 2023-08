V zemědělství nikdy nešlo plánovat tři dny dopředu, kritizuje chystanou novelu zákoníku šéf družstva

Rozvrhnout práci alespoň s třídenním předstihem zřejmě budou muset nově zaměstnavatelé lidem, kteří pracují takzvaně na dohodu. S povinností počítá chystaná novela zákoníku práce. V některých odvětvích by ale nové pravidlo mohlo znamenat komplikace. Kritizují ho například zemědělci. „Na chmelnici někdy rušíme nástup brigádníků i půl hodiny předem, vše závisí na počasí,“ vysvětluje situaci agronomka. Praha 10:27 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V některých odvětvích by nové pravidlo mohlo znamenat komplikace. Kritizují ho například zemědělci (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Agronomka Lenka Jemelková má v zemědělském družstvu v Kokorách na Přerovsku na starosti chmelnice. Aktuálně ji s blížící se sklizní naplno zaměstnává nábor brigádníků.

„Teď jsme ve fázi, kdy brigádníci volají a chtějí vědět začátek sklizně chmele. Ten byl naplánován na 19. srpna, ale momentálně se – kvůli počasí a protože nemáme hotové žně – může stát, že se posune třeba i o týden.“

Se sklizní chmele v Kokorách pomáhá zhruba padesátka takzvaných dohodářů. Začátek jejich brigády i samotný průběh směn je přitom podle Jemelkové zcela závislý na počasí. Předem daný plán se tak může z hodiny na hodinu změnit.

„Když nám začne na chmelnici pršet, pracujeme do určité fáze, pak se kvalita chmele vlivem počasí zhorší – šišky jsou od bláta a nejde pokračovat. Musíme zastavit a směny rušíme po telefonu. Mnohdy brigádníkům píšu třeba půl hodiny předem, ať nenastupují.“

Práce pro práci

Rozvržení práce dohodářů s třídenním předstihem, jak požaduje chystaná novela zákoníku práce, si tak agronomka nedokáže představit. Stejně to vidí i předseda Zemědělského družstva Kokory Vladimír Lichnovský.

„Myslím si, že v praxi je to neuskutečnitelné. I když nás nějaký předpis donutí to dělat papírově, bude to jen práce pro práci. Ve skutečnosti v zemědělství nelze a nikdy nešlo plánovat tři dny dopředu.“

S povinností sdělovat brigádníkům harmonogram práce předem nesouhlasí ani Agrární komora České republiky, potvrzuje to její mluvčí Barbora Pánková:

„Bude to znamenat zejména pro menší zemědělce a zemědělce využívající sezónní pracovníky, jako jsou ovocnáři, zelináři, chmelaři a podobně, další administrativní zátěž a tím i zvýšení nákladu na práci. Agrární komora České republiky zaslala své připomínky standardní cestou v rámci legislativního připomínkového řízení.“

Agrární komora kritizuje také plánované příplatky dohodářům za práci o víkendu nebo jejich nárok na dovolenou. Novelou zákoníku práce se ještě budou zabývat poslanci. Předlohu jim vrátil Senát.