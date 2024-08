Zaměstnanci Liberty mohou z práce odejít bez výpovědní lhůty. Odstupné ale budou vymáhat

Zaměstnanci zadlužené huti Liberty Ostrava budou moci po obdržené výpovědi odejít z podniku okamžitě. Do zaměstnání tak nebudou muset docházet po dobu dvouměsíční výpovědní lhůty, což jim dosud hrozilo a neměli v tomto období zaručeno vyplácení mzdy. Umožní jim to dočasný dodatek kolektivní smlouvy, který odbory podepsaly s vedením huti a platí do 31. října. V pátek to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Liberty 14:11 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Huť v červenci oznámila, že uzavře koksovnu a bude hromadně propouštět 2600 lidí | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Zaměstnanci nyní budou mít nárok na odstupné ve výši až jedenácti měsíčních platů. Výše odstupného se odvíjí od délky jejich pracovního poměru v huti. Odstupné ale zřejmě budou muset vymáhat prostřednictvím insolvenčního řízení. Při reorganizační změně by zaměstnanci dříve měli nárok při odchodu na dohodu až na 13 platů, přičemž devět z nich je maximálním bonusem za odpracované roky.

„Zaměstnavatel ovšem dříve deklaroval, že na aktuální reorganizační změnu nebudou moci zaměstnanci odcházet takzvaně na dohodu, což by znamenalo, že by celou výpovědní dobu byli zaměstnanci. Tam to bylo z toho důvodu, že výpovědní doba je dva měsíce. Nicméně my máme v kolektivní smlouvě, že pokud odejde zaměstnanec dohodou dříve, tak dostane vyplaceny čtyři měsíce, a to byl kámen úrazu, proto zaměstnance nechtěli pustit dříve. Proto jsme projednali dočasnou změnu, jejíž podstata je v tom, že pokud zaměstnanci odejdou na reorganizační změnu dohodou, tak nebudou mít nárok na čtyři měsíce, ale jen dva,“ uvedl Slanina.

Dodal, že díky této změně je pro zaměstnavatele nesmyslné držet zaměstnance v práci a naopak budou moci odejít hned, jakmile obdrží výpověď. Lidé tak budou moci rychleji nastoupit do případného nového zaměstnání nebo se registrovat na úřadu práce.

Huť v červenci oznámila, že uzavře koksovnu a bude hromadně propouštět 2600 lidí, z nichž 2300 má odejít na podzim. Část z těchto lidí ale už z podniku odešla sama, a podle Slaniny se tak v současnosti propouštění dotýká přibližně 1700 zaměstnanců.

Lidé zasaženi hromadným propouštěním v huti by výpovědi mohli začít dostávat v příštím týdnu. Odbory byly s plánem na hromadném propuštění seznámeny 23. července a výpovědi podle Slaniny nemohou lidé obdržet dříve, než po uplynutí třicetidenní lhůty.

Většina provozů Liberty Ostrava, kde pracuje přes 4000 zaměstnanců, stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Od června je podnik v úpadku, nemůže rovněž nakládat s podstatnou částí svého majetku a na počátku srpna začal odstavovat koksovnu.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.