Mladí Češi častěji dostávají smlouvy na dobu určitou, firmy je berou už při studiu

Podíl mladých lidí ve věku do 24 let, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou, se v Česku zvyšuje nejrychleji ze všech zemí Evropské unii. Uvádí to statistický úřad Eurostat. Loni měl takovou časově omezenou smlouvu téměř každý třetí mladý zaměstnanec, před deseti lety to byl zhruba každý šestý. Praha 10:48 28. května 2018

Častější smlouvy na dobu určitou u mladých lidí souvisí s nedostatkem lidí na pracovním trhu i s tím, že získávají více než v minulosti praxi ve firmách už při studiu. Tak zmíněná čísla vysvětluje Radiožurnálu Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje portály Práce.cz a Jobs.cz.

Firmy nabírají už při studiu

„Kvůli výraznému nedostatku lidí se firmy čím dál tím častěji otevírají i mladým, výrazně častěji než v předchozích letech nabízejí místa vhodná pro absolventy včetně praxí a stáží, které pro mladé byly před třemi pěti lety nedostupné. To se teď opravdu změnilo, firmy se snaží nabírat mladé už při studiu.“

Na druhou stranu chtějí mít firmy u nezkušených lidí určitou pojistku, takže jim nabízejí právě časově omezené smlouvy. A až když se mladý člověk osvědčí, dostane smlouvu na dobu neurčitou.

Postavení mladých lidí na pracovním trhu je ve srovnání se zahraničím velmi dobré. Když se podíváme na čísla, tak nejmenší šanci získat smlouvu už na dobu neurčitou mají mladí lidé ve Španělsku. Časově omezený kontrakt jich tam podle Eurostatu mají téměř tři čtvrtiny.

Španělsko také patří k zemím, kde je mezi mladými nejvíce nezaměstnaných - práci tam nemá téměř každý třetí. Ještě horší situace je podle Eurostatu v Řecku. Naopak Česko patří spolu s Německem a Nizozemskem k zemím, kde je nezaměstnanost mezi mladými nejnižší.

Samozřejmě v některých oborech, jako je třeba stavebnictví, jsou smlouvy na dobu určitou běžné i u starších lidí. Ale obecně se teď firmy podle analytika Dombrovského snaží nabízet spíše smlouvy na dobu neurčitou. Opět to souvisí s nedostatkem lidí na pracovním trhu. Pokud chce podnik přilákat nové zaměstnance, časově omezená smlouva mu případné uchazeče o místo může odradit.

Lidé nad 50 let jsou v nevýhodě

V jiné situaci než mladí zájemci o práci jsou lidé ve věku nad 50 let. To je podle Dombrovského skupina, které se ani při dnešní nízké nezaměstnanosti příliš dobře nedaří.

„Lidi nad padesát se nejčastěji potýkají s nezájmem ze strany zaměstnavatelů, a to i v té současné situaci, kdy lidi tak výrazně chybějí, zvláště pokud se snaží změnit zaměření, nebo posunout do druhé kariéry. V tom jejich původním zaměření třeba už nejsou příležitosti, oni se snaží rekvalifikovat nebo posunout do jiného změření a tehdy opravdu narážejí na těžký nezájem a nedůvěru v to, že se mohou ještě něco naučit.“

Lidem ve skupině nad 50 let podle Dombrovského firmy nejméně často navyšují mzdy a tito lidé se také ve srovnání s jinými věkovými skupinami nejméně často dočkají povýšení.