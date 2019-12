Ekonomický růst v roce 2020 mírně zpomalí. Zaměstnavatelé čekají lepší situaci na trhu práce

„Česká ekonomika v roce 2020 poroste už sedm let v řadě. Růst ekonomiky mírně zpomalí z 2,7 procenta v roce 2019 na dvě procenta,“ uvádí ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Hospodářství se podle něj může opřít o stabilní domácí poptávku, kterou drží spotřeba domácností díky vysoké zaměstnanosti a rychlému růstu mezd.

Prognóza Hospodářské komory počítá s růstem HDP v příštím roce o 2,7 procenta, tedy stejně jako v letošním roce. To považuje za velmi dobrý výsledek i ve srovnání s jinými evropskými státy. Ekonomický růst ale v příštím roce nebude plošný. Vývoj se už dnes výrazněji odlišuje podle odvětví, velikosti firmy a zřejmě i regionu, uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

„Růst HDP se ani v roce 2020 nezastaví, může zpomalit, ale to není žádná tragédie,“ doplnila místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků Pavla Břečková. Lze však podle ní očekávat, že situace na pracovním trhu se mírně zlepší, protože se objevily signály o drobném propouštění.

Znamená to, že kvalita pracovní síly by se mohla do budoucna opět začít zvyšovat. „I díky tomu předpokládám umírněnější růst mezd v porovnání s neřízeným raketovým nárůstem v minulých měsících,“ dodala.

Vysoké ceny materiálu

Tlak na další zvyšování mezd mírně poleví, nicméně pořád mohou růst rychleji než produktivita práce, uvedl Čížek. Právě růst mezd spolu s vysokými cenami materiálu, surovin a energií je dlouhodobě hlavní bariérou pro rozvoj českých firem, vyplývá z pravidelného šetření svazu s Českou národní bankou.

Nominální růst mezd by měl podle komory příští rok dosáhnout 6,2 procenta. Důvodem je vedle uspokojivých hospodářských výsledků snaha získat zaměstnance na vyčerpaném trhu práce a udržet si ty stávající.

Roli zde budou hrát i administrativní vlivy, jako růst platů ve veřejné sféře a růst minimální mzdy a na ní napojených zaručených mezd.

Podle posledního komorového šetření mezi podniky jsou to právě náklady práce, které jsou českými firmami vnímány jako hlavní překážka rozvoje podnikání v roce 2020, dodal Diro.