Západ musí podpořit odliv mozků a kapitálu z Ruska. To podkope Putinův režim, míní ruská ekonomka

„Putin dbá na to, aby řízení ruské ekonomiky bylo co nejméně ideologické a zůstalo v rukou odborníků," říká v rozhovoru pro deník Der Spiegel ekonomka Alexandra Prokopenková, která po začátku války dala výpověď v ruské centrální bance.

„Putin jasně pochopil, že velké říše, jako byla carská říše a Sovětský svaz, zanikly kvůli špatnému hospodaření. Proto dbá na to, aby řízení ruské ekonomiky bylo co nejméně ideologické a zůstalo v rukou odborníků. Putin jim plně důvěřuje a do provozních záležitostí nezasahuje,“ vysvětluje v rozhovoru se serverem Der Spiegel Prokopenková.

Data a údaje, které Kreml prezentuje a podle kterých ruská ekonomika roste, podle ekonomky do značné míry odpovídají skutečnosti. Na druhé straně však vidí jasné známky toho, že se „přehřívá“ a roste rychleji, než její potenciál ve skutečnosti umožňuje.

„Nedostatek kvalifikované pracovní síly již má negativní dopad na výrobu. Stručně řečeno, jedná se o nezdravou situaci a ruská ekonomika nemá potřebné zdroje, aby mohla dlouhodobě tak rychle expandovat,“ přibližuje.

„Je také nepravděpodobné, že by se vývoz dále rozšiřoval. Pokud se podíváme na statistiky, zjistíme také, že velká část loňského růstu připadá na průmysl spojený s obranou. Od kovoprůmyslu až po textilní průmysl, který v masovém měřítku vyrábí uniformy,“ dodává Prokopenková.

Alexandra Prokopenko Alexandra Prokopenko pracuje v Berlíně v Carnegie Russia Eurasia Center a v Centru pro východoevropská a mezinárodní studia (ZOiS). Dříve působila jako ekonomka v Ruské centrální bance v Moskvě. V březnu 2022 podala Prokopenko na protest proti válce výpověď.

Putin má v tuto chvíli podle Prokopenkové tři hlavní úkoly: pokračovat ve financování války, nezhoršit životní úroveň obyvatelstva a zároveň neztratit makroekonomickou rovnováhu. Splnit vše najednou pak bude obtížné, protože si tyto cíle vzájemně odporují.

Západní sankce mají podle Prokopenkové samozřejmě vliv na ruskou ekonomiku, základní stabilita však byla zachována. Velký vliv na to měla dřívější hospodářská politika, která umožnila Kremlu rychle přeorganizovat zemi na válku.

„To vše pozoruji s jistou bolestí v srdci: válka a sankce znehodnotily mnoho institucí a principů hospodářské politiky, které pomáhaly budovat celé generace tvůrců hospodářské politiky,“ lituje ekonomka.

Stanovit podmínky

Sankční politiku pak Prokopenková kritizuje za to, že Rusku nenabízí možnost úniku: „Proč nejsou stanoveny žádné podmínky? ‚Distancujte se od režimu, zaplaťte tady za Ukrajinu penězi - a pak budou sankce oslabeny nebo zrušeny.‘ Ale žádná taková nabídka neexistuje.“

Podle Prokopenkové by neškodilo se sankcemi trochu experimentovat, protože podle ní jasně vidíme, že dosud přijatá opatření nefungují tak, jak mají. Evropská unie přitom zatím prý dělá pravý opak a pouze rozšiřuje svůj rejstřík zakázaného zboží a sankcionovaných osob.

„Místo toho, abychom Západ uzavřeli před ruskými penězi, mohli bychom se naopak pokusit stimulovat odliv kapitálu z Ruska. Každá miliarda méně v Rusku znamená menší podporu válečné mašinérie. Dokonce i v době, kdy ruská centrální banka již zavedla kapitálové kontroly, stále proudily desítky miliard dolarů do zahraničí,“ navrhuje Prokopenková.

„Proč by Západ neměl tyto pohyby podporovat, místo aby proti nim bojoval, jak to dělá nyní? Domnívám se, že je načase, aby Západ udělal vše, co je v jeho silách, a podpořil jak odliv mozků, tak odliv kapitálu z Ruska. To by podkopalo Putinův režim. Bylo by na čase pomalu nechat ruskou ekonomiku vykrvácet,“ vyzývá.