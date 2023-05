Zásilkovna shání nového investora. Podle odhadů by mohlo jít o obchod za miliardy korun

Společnost Packeta, která vlastní logistickou firmu Zásilkovna, je na prodej. Shodli se na tom akcionáři Packety. Největší, téměř poloviční podíl ve firmě drží manželé Simona a Jaromír Kijonkovi, kteří jsou připraveni vlastnickou strukturu opustit. Napsaly to v pátek Hospodářské noviny. Packeta by se mohla prodat za vyšší jednotky miliard korun, transakce by v nejoptimističtější variantě mohla být hotová ke konci letošního roku.

Praha 15:41 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít