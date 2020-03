V Číně je v současnosti 1,5 milionu poštovních zásilek na které čekají adresáti z Česka

Pošta podle Vitíka doručuje svým zákazníkům v České republice zásilky z Číny a čínských e-shopů, které od zahraničních dopravců dostane v tuzemsku do přepravy. „Pokud zahraniční e-shop není kvůli současným limitům v mezinárodní přepravě schopen dopravit zásilku po řádném objednání svým zákazníkem do přepravy, na kterou by měla Česká pošta vliv, nemůžeme garantovat její doručení adresátovi v Česku,“ uvedl.

Denní průměr zpracovaných zásilek, které mají odesilatele v Číně, v běžném období je ve vnitřní logistice České pošty 100 tisíc kusů. V současné době zpracovává necelých 18 tisíc zásilek z Číny denně a objemy zatím stále klesají.

Nadále platí opatření České pošty, že kvůli přepravním kapacitám zahraničních poštovních operátorů nepřijímá zásilky určené adresátům v Číně, protože nemůže garantovat jejich včasné dodání. Pošta nedoručuje ani do Izraele, Íránu, Jižní Koreje, Arménie, Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Kypru, Gruzie, Ruska, Nového Zélandu, Peru, Senegalu, Rwandy, Kajmanských ostrovů, Tuniska, Moldavska a Lotyšska.