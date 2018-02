Kolik zaplatí skiareály za zasněžování? Částka zůstává nejasná, chybí údaje o odběru vody

Zimy jsou stále mírnější, místo sněžení prší a lyžaři tak mnohdy lyžují na umělém sněhu. K jeho výrobě je ale potřeba povrchová voda, kterou chce ministerstvo zemědělství zpoplatnit. Důvodem je hrozící sucho a špatný vliv umělého sněhu na přírodu. Skiareály se proti tomu bouří a předpokládají, že kvůli vyšším nákladům budou muset zdražit skipasy. Kolik vody se na umělý sníh spotřebuje, ale nikdo neví. Praha 11:00 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněžné dělo, zasněžování (ilustrační foto) | Foto: JerzyGorecki/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

S návrhem na zpoplatnění povrchové vody přišlo ministerstvo zemědělství. „Nejde o daň, jak se v některých médiích objevuje, ale o poplatek za odběr vody,“ upřesňuje Vojtěch Bílý z resortu zemědělství.

Za povrchovou vodu totiž všichni odběratelé platí, výjimku mají pouze skiareály na zasněžování. Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot ale tvrdí, že vodu vracejí do přírody.

„My tu vodu neodebíráme. Na chvíli ji zadržíme v krajině, z vody se stane sníh a zbytek se vrátí do původního koryta,“ vysvětluje Knot.

Umělému sněhu se věnuje také ekolog Josef Fuksa z vodohospodářského ústavu. Vodu podle něj vracejí do přírody všichni odběratelé a všichni za ni platí. „My ji použijeme, znečistíme, ohřejeme, vypereme v ní prádlo a potom ji zase pustíme zpět do řeky,“ podotýká Fuksa.

České skiareály odhadují, že odeberou milion kubíků vody ročně. Hydrologové ale namítají, že je to čtyřicetkrát víc. Věrohodný údaj tak podle Fuksy neexistuje. „Nemáme z Česka žádná solidní veřejná data,“ upozorňuje ekolog.

Pokud nevíme, kolik vody odeberou lyžařská střediska, nevíme ani, kolik by mohla platit. Kubík povrchové vody stojí zhruba pět korun, takže se pohybujeme v rozpětí od 5 do 200 milionů korun. Nezbývá, než aby to někdo začal pořádně měřit, jinak poplatky plavou na vodě.