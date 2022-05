Zásobníky plynu v Česku jsou naplněny ze 30 procent, říká ministr Síkela. Je to historické maximum

Zásobníky plynu v České republice jsou naplněny z 30 procent, což je k 1. květnu historické maximum. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Množství plynu v zásobách v neděli překročilo miliardu metrů krychlových. Ke konci měsíce by chtěl Síkela, aby byla plná polovina kapacity. Před topnou sezonou by mohly být naplněné z osmdesáti procent.

