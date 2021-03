Zastavit průmysl? ‚V práci jsou opatření, doma se lidé budou navštěvovat,‘ tvrdí zástupce firem Wiesner

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyzývá k zastavení průmyslu v období kolem Velikonoc. „Chceme rychleji směřovat k radikálnímu rozvolňování, nebo se s problémy potýkat ještě mnoho týdnů? Pokud chceme ochránit zdraví a rychle vrátit ekonomiku do lepší pozice, tak se nabízí využít nadcházejících svátků,“ řekl v Pro a proti. Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner nesouhlasí. pro a proti Praha 13:46 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavře se o Velikonocích průmysl, nebo ne? (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Wiesner zdůrazňuje, že sdílí stejný cíl s odboráři, ale průmysl by přes svátky nezastavoval: „Chceme, aby covid co nejdřív skončil a lidé byli zdraví. Pro to děláme v podnicích a v průmyslu všechno. Udělali jsem všechna opatření a ta zabraňují rozšiřování a jsou v tomto dostatečná.“

Odborář Středula ale připomíná, že testování není lékem na koronavirus, je to pouze jeden ze způsobů, jak šíření nákazy řešit.

„Německo také uvažovalo o využití svátků k uzávěře průmyslu a to má virovou nálož daleko nižší než my. Navíc jde o jeden z mála způsobů, jak pomoci přetíženému zdravotnictví,“ zdůrazňuje.

Wiesner: Firmám chybí lidé

Wiesner návrh odborů na přerušení provozu průmyslu považuje za zásadní omezení. „Plošně to nelze, je spousta podniků, které musí fungovat. Energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zásobování. Ale i důlní naftový průmysl nebo stavebnictví. Navíc když lidé budou doma, tak se akorát budou navštěvovat a nikdo to nezjistí.“

„Je řada podniků, které jsou ekonomicky na dně, hygienická opatření je také vyčerpala, ale mají uzavřené smlouvy a musí zajistit dodávky. Chybí také pracovníci, řada z nich je v nemocnicích, na ošetřovném či v karanténě,“ dodává prezident.

Odborář upozorňuje, že není řeč o totálním zastavení průmyslu. „My říkáme, že si umíme představit přejít do sobotního nebo nedělního režimu. Takže bude fungovat celá kritická infrastruktura i nepřetržité provozy. Nikdy jsme neprosazovali úplný lockdown,“ říká a dodává:

„Návrh jsem podali už před čtyřmi týdny, aby i firmy, které mají neodkladnou zakázku, to mohly stihnout a nedošlo ke ztrátám. Na poslední chvíli se vymlouvat, jestli to bude, nebo nebude, je na zodpovědnosti vlády. Stejnou situaci budeme mít v červenci, čtyři dny volna.“

S podniky samozřejmě jednáme, ujišťuje prezident Wiesner. „Ale přerušit bohužel není tak jednoduché, některé věci nejde udělat dopředu, některé podniky těžko stíhají to, co mají, protože nemají lidi. A u některých podniků to prostě napracovat dopředu nelze.“

Středula: Jaká je tu priorita?

„Jaká priorita tady vlastně je?“ ptá se odborář.

„Jestli neuděláme částečné uzavření, tak v problémech, o kterých pan Wiesner mluví, se budeme potácet další týdny. My navrhujeme, abychom se v nich nepotáceli a snížili virovou nálož. Když nic neuděláme, tak se nedivme, že to bude pokračovat dál a dlouho,“ konstatuje Středula.

Podle Wiesnera ale návrh odborů nepomůže ničemu. „Opatření, která se v podnicích udělala a stála obrovské peníze, jsou funkční a lepší, než že lidé budou doma a nikdo nezabrání tomu, aby se nenavštěvovali a nikdo je nebude testovat,“ trvá na udržení běhu průmyslu v období svátků prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

