Vláda se dohodla s energetiky na dotacích zastropovaných cen. Předražené náklady neproplatí

Dodavatelé energií se dohodli s vládou na způsobu, jak jim bude vyplácet kompenzace za zastropované ceny elektřiny a plynu pro konečné zákazníky. Na twitteru to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Kompenzace budou firmy dostávat formou záloh každý měsíc, a to vždy zpětně za ten předchozí. První pravidelnou zálohu tak dostanou v únoru. Dodavatelé se nicméně s kabinetem dohodli i na výplatě jedné mimořádné zálohy na kompenzaci již na konci ledna. Praha 18:19 21. prosince 2022

Svým zákazníkům totiž většina energetických firem nižší zastropované ceny promítla do nových záloh již od listopadu. Skutečné ceny za dodávku elektřiny a plynu jsou ale vyšší a některé firmy se podle zdroje blízkého jednání dostávají do problémů s hotovostí. Lednová záloha by jim tak měla tento výpadek pokrýt.

Jak přesně se bude vypočítávat výše pravidelných kompenzací, tedy rozdíl mezi zastropovanou cenou pro konečného zákazníka a skutečnou cenou elektřiny či plynu na straně dodavatele, má kabinet schválit na svém prvním jednání po svátcích, 4. ledna.

„Návrh mechanismu má za cíl na jedné straně kompenzovat oprávněné ztráty obchodníků, ale zároveň musí hlídat peníze daňových poplatníků před případnými neoprávněnými požadavky,“ řekl k dohodnutému systému kompenzací Fiala.

„Mezi svátky se na tomto nařízení bude ještě dál pracovat. Půjde o hodně robustní a technický materiál,“ řekl pro server iROZHLAS.cz poradce premiéra Fialy pro energetiku z firmy EY Blahoslav Němeček.

Mechanismus výpočtu kompenzací mezi zastropovanou cenou a cenou vykazovanou dodavatelem energií by měl zabránit jejich zneužití tak, že si stát vytvoří na jednotlivé typy produktů nabízené zákazníkům tzv. tržní benchmark nebo-li srovnání nákladů na nákup energie v určitém období.

K tomu připočítá regulované marže a například náklady na odchylku v dodávce a pouze rozdíl mezi takto spočítanou cenou a stropem dodavateli proplatí. Pokud by tedy nějaká firma vykazovala náklady na dodávku třeba o tisíc korun víc, než bude spočítaná hodnota dle vládního nařízení, bude to její problém.

Konečné vyúčtování oproti výši záloh by měl pak stát s dodavateli udělat na začátku roku 2024. Energetický regulační úřad by měl mít navíc ještě v následujících pěti letech možnost do systému výplat vstoupit a znovu jejich správnost ověřit.

Vláda cenové stropy pro příští rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Strop platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce. Podle dřívějších prohlášení vlády by náklady na opatření měly vyjít na maximálně 170 miliard korun.

Ochrana zákazníků

Dohodu na kompenzacích potvrdily i velké energetické firmy. „Pro ČEZ bylo naprosto klíčové zajistit dostatek energií za přijatelné ceny pro všechny zákazníky, tedy pro české domácnosti, instituce i firmy. Součástí zvoleného řešení, kterým je zastropování cen, je i toto nařízení vlády o kompenzačním mechanismu, díky němuž budou zákazníci po celý příští rok chráněni před současnými vysokými cenami energií. Jsme proto rádi, že se podařilo tento mechanismus připravit,“ uvedl mluvčí firmy Roman Gazdík.

Vláda původně cenový strop schválila pouze pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce. Následně ovšem opatření rozšířila i na veřejné společnosti a nakonec i na velké firmy.

Pro všechny firmy bude zastropování omezeno do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má podle vlády motivovat k úsporám.

Vládní strop na energie už dodavatele využívají v nových cenících pro domácnosti na příští rok. Zastropované ceny bude platit převážná většina odběratelů, kteří mají smlouvy na dodávky na dobu neurčitou.

Zdražení se u jednotlivých klientů projeví různě, u průměrných domácností jde většinou o několik stovek korun měsíčně navíc. Ceny se naopak nemění u zákazníků se zafixovanými cenami.