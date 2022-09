Je potřeba zastropovat ceny potravin, míní odborářka Sokolová. ‚Byl by to faul,‘ namítá poslanec Bendl

Vláda rozhodla o zastropování cen elektřiny i plynu, opozice a odbory ale požadují, aby zastropovala i ceny potravin. „Máme téměř nejnižší mzdy v Evropě a nejvyšší inflaci. Je potřeba řešit i zastropování cen potravin i s ohledem na zachování zdraví lidí,“ říká místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. „Kdybychom je zastropovali, omezujeme šanci lidí si v oblasti zemědělství a produkce potravin i vydělat,“ reaguje poslanec Petr Bendl (ODS). Pro a proti Praha 22:16 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice a odbory požadují, aby vláda zastropovala i ceny potravin (ilustrační foto) | Foto: Martin Bartusek | Zdroj: Shutterstock.com

„Problém vysokých cen potravin je v oblasti cen energií a tam vláda chystá řadu opatření,“ připomíná exministr zemědělství a člen sněmovního zemědělského výboru.

Podle Sokolové ale i zastropované ceny energií budou výrazně vyšší, než jaké lidé v Česku dlouhodobě znali.

„Je tady opravdu velká skupina lidí, kteří budou mít problém s tím, aby mohli kupovat kvalitní potraviny,“ říká Sokolová.

„Už jsme se setkali třeba i s tím, že spousta firem přešla na stravenkový paušál. Zrušily se stravenky a co se stalo? Pro mnoho lidí se stravenkový paušál stal součástí výplaty, za kterou musí uživit svoji rodinu,“ naznačuje místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů.

Upozorňuje, že i pokud se podaří dostat pod kontrolu drahé energie, nemusí to vést ke stabilizaci cen potravin.

„Vedle cen energií ovlivňují cenu potravin i další věci. Je potřeba sledovat také marže. Pokud budou hlídané přiměřené marže, je to další segment, který může vést k tomu, že se ceny potravin dostanou na úroveň, která bude únosná,“ míní.

Bendl drahé potraviny označuje za dlouhodobý problém. „Nikdy nebudeme moct říkat: hurá, máme ty nejlevnější potraviny na světě. Ale zastropování jejich cen k tomu zcela určitě nevede,“ míní exministr zemědělství.

Faul českému zemědělství

Zastropování marží potravin by podle Bendla zničilo konkurenční prostředí na trhu v Česku. Byl by to, jak říká, faul českému zemědělství.

„Jestli si někdo myslí, že když někomu nařídíte, jakou cenu bude mít, že bude produkovat kvalitní potraviny, opačný trend bude pravdou. Všichni víme, že kvalita něco stojí. V okamžiku, kdy řekneme, že marži budou mít všichni stejnou, ten trh zničíme,“ říká Bendla.

Nikdo nebude muset bojovat o svoje místo na trhu, nebude se nabízet, nebude hledat lepší a kvalitnější potraviny, tím pádem je ten trh bude nabízet horší. Pár firem se uchytí a zbytek zkrachuje,“ dodává poslanec.

„Odbory neprosazují jednu hladinu marže, ale strop základních potravin,“ reaguje místopředsedkyně odborů.

„Prostě věci, které jsou pro základní potřebu, pro důstojné přežití, by měly opravdu tu regulaci mít,“ opakuje Sokolová.

Snížení DPH

Další možné opatření, které odbory vládě doporučují, je snížení daně z přidané hodnoty na potraviny, která je vyšší ve srovnání s okolními evropskými státy.

„Jsem přesvědčená, že pokud by se to týkalo základních potravin, tak výpadek příjmů pro stát nebude tak obrovský, aby to mělo způsobit nějaký problém. A když to jde ve všech okolních zemích, proč by to nemohlo jít u nás?,“ ptá se.

Bendl upozorňuje, že například v Polsku bylo toto opatření časově omezené. Ceny tam podle něj moc neklesly a teď o to výrazněji stoupnou.

„To samé se stalo v Maďarsku. My jsme navíc v situaci, kdy je vysoká inflace. Takže snížíte DPH, trh s cenou automaticky nepohne, lidé budou nakupovat za stejné ceny. Mezitím doběhne inflace a nic se nestane. Jenom stát přijde o finanční prostředky. Dokud nezkrotíme inflaci, tak se s tímto nedá nic moc dělat,“ konstatuje poslanec.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Lukáš Matoška.