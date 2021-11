Pyrrhovo vítězství, nikomu to nepomůže, říká expert o Havlíčkově plánu zastropovat zálohy na energie

Ministerstvo průmyslu chce snížit zálohy za plyn a elektřinu lidem, kteří jsou u dodavatelů poslední instance. Patří k nim zejména bývalí klienti Bohemia Energy. Zálohy se jim sice sníží, cena energií ale zůstává. „Opatření přesouvá problém na později, kdy lidem přijde obrovský nedoplatek. Nikomu to nepomůže,“ upozorňuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Ondřej Doležal, zakladatel energetické firmy Sforp. Praha 17:08 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Záloha je ale takto vysoká mimo jiné kvůli tomu, protože topná sezona je v nadcházejících měsících od října do března.“ ilustrační foto | Foto: Neil Hall | Zdroj: Reuters

Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad chce na listopad a prosinec zastropovat zálohy na energie u dodavatelů poslední instance. Mohl byste vysvětlit, co takové opatření bude pro konkrétního člověka znamenat?

Je potřeba si uvědomit, že zastropování záloh je čistě kosmetická úprava. Přesouvá vlastně problém z dneška, kdy by měli zákazníci zaplatit větší objem peněz dodavatelům, na později. Pokud bude uměle zastropována výše zálohy, tak pouze přesouváme problém na dobu, kdy budou zákazníci odcházet od dodavatele poslední instance, protože pak jim přijde obrovský nedoplatek.

Podle prohlášení vlády by měli zákazníci dodavatelů poslední instance za listopad zaplatit o 50 procent nižší zálohu a za prosinec o 40 procent nižší zálohu?

Ano, ale jakmile budou lidé u dodavatele poslední instance končit, tak budou mít velký nedoplatek. Je to takové Pyrrhovo vítězství. Koneční zákazníci nic nezískají a myslím, že jakákoli práce na tomto opatření je pro trh zbytečná. Nikomu to nepomůže.

Neznamená to tedy, že by u dodavatelů poslední instance klesla cena za elektřinu?

Přesně tak. Člověk místo toho, aby byl na konci období třeba v mírném přeplatku, bude mít obrovský nedoplatek. To je celý efekt, který to bude mít.

Co když nebudou moct zaplatit

A je to tedy tak, že lidé budou muset případný nedoplatek uhradit v momentě, kdy budou odcházet od dodavatele poslední instance? Odejít mohou do šesti měsíců.

Ano. Nedoplatek by měl dojít v momentě, kdy zákazník přejde k jinému dodavateli. Uvidíme, jak to zvládne zpracovat provozovatel distribuční soustavy, protože těch faktur bude velké množství. Dejme tomu do měsíce po ukončení by měli zákazníci dostat konečné faktury s těmi nedoplatky.

Koncoví dodavatelé Dodavatelé poslední instance jsou vlastně koncoví dodavatelé elektřiny a plynu. U elektrické energie jde v závislosti na konkrétním regionu o společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek Česka). Dodávky od těchto dodavatelů mohou trvat až šest měsíců. Zákazníci musí v této lhůtě uzavřít novou smlouvu o dodávkách energií.

Pokud by tedy někdo platil pět tisíc korun zálohy za elektřinu, tak po zastropování by mohl za listopad zaplatit 2500 a za prosinec 3000 korun. Pokud by ale opravdu protopil oněch pět tisíc, tak by později, třeba v lednu nebo únoru, musel stejně 4500 tisíce doplatit najednou?

Ano, přesně tak. Ale bavíme se o trochu jiných částkách. Byty, kde lidé netopí elektřinou či plynem, jako takové problém nejsou. Lidé tam ve finále zaplatí několik stovek navíc. Ale pokud někdo topí elektřinou nebo plynem, tak je to pro lidi podle mého téměř likvidační.

Problém je ten, že začíná topná sezona a bohužel zákazníci teď začínají plyn nebo elektřinu spotřebovávat. Listopad, prosinec a leden jsou měsíce, kdy lidé protopí nejvíce.

Budou na tom podle vás hůře lidé, kteří topí plynem, nebo ti s elektřinou?

Z mého pohledu na tom budou hůř lidé, kteří topí elektřinou.

Ondřej Doležal, zakladatel energetické firmy Sforp | Foto: Archiv Ondřeje Doležala/Sforp

A pokud lidé nebudou mít na zaplacení případného nedoplatku, mohou se třeba domluvit na splátkovém kalendáři?

Nějaká dohoda asi bude muset nastat. Ale jak se k tomu postaví jednotliví dodavatelé poslední instance, záleží na nich.

Budou lidé nuceni si zálohy zastropovat? Nebo budou moct platit víc, když budou chtít?

Přiznám se, že vůbec nevím, jak to ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad plánují. Pokud to chtějí zafixovat, tak zákazník pravděpodobně mít možnost nebude. Nicméně myslím, že by lidé tu možnost měli mít. V každém případě ti, kteří na to peníze mají, tak těm to nevadí zaplatit teď. A ti, co na to nemají, tak budou i později ve stejné pozici.

V plné kráse se ukazuje, že spousta „odborníků“, kteří se tady za poslední tři týdny vyrojili a kteří lidem radili, aby zůstali u dodavatele poslední instance, neměli pravdu. Kdyby lidé reagovali včas, tak mohli platit už dnes za plyn nebo elektřinu méně.

5000 korun, nebo 12 860

Média informují o seniorech, kterým se mnohonásobně zvedly ceny za plyn. Třeba seniorka paní Marie z Třebíče musí na zálohách za plyn, kterým topí, zaplatit u dodavatele poslední instance 12 860 korun měsíčně. Původně u Bohemia Energy platila 5000 korun. Můžete vysvětlit, proč je ten rozdíl tak vysoký?

Proč jsou takto vysoké, pro mě není opodstatnitelné. Záloha je ale takto vysoká mimo jiné kvůli tomu, protože topná sezona je v nadcházejících měsících od října do března. A když platíte standardně zálohy, tak v letních měsících platíte stejně, třeba 3000 korun měsíčně, přestože máte malou spotřebu. A tím se to pak vyrovná.

Ale Bohemia Energy hodila zákazníky k dodavateli poslední instance a žádný dodavatel energií si nemůže dovolit to, aby zákazníci spotřebovali elektřinu a plyn a nezaplatili za to. I proto spousta dodavatelů dnes po zákaznících chce vyšší kauce na topnou sezonu, protože drtivá většina roční spotřeby u lidí, kteří topí elektřinou nebo plynem, se odehraje od října do března, takže jinak by dodavatel skončil ve ztrátě.

Jak by podle vás mohl stát nejlépe pomoci bývalým klientům Bohemia Energy?

Nikdo třeba nezajišťuje elektřinu, kterou končící dodavatelé svým zákazníkům nedodali. Každý dodavatel včetně Bohemia Energy musel mít dopředu nakoupené nějaké množství energií. Tím, že ukončili smlouvy zákazníkům, tak si elektřinu nebo plyn nechali a mohou jí dodat podstatně dráž na velkoobchodní trh. V tomto případě tak podle mě zaspal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Státní firmy také třeba realizují marže, které za celou historii svého podnikání neměly. Na jedné MWh je to marže třeba 1200 korun. Politici by proto měli zatlačit na manažery svých firem, aby se tam nerealizovala marže, která je šestkrát vyšší, než byla třeba ještě v květnu. Spousta manažerů si chce příští rok pravděpodobně vyplatit velkou odměnu, proto se chovají takto hyenisticky.

Spotový trh s energiemi Energie na spotovém trhu se nakupují a prodávají ihned. Ceny se tak neustále mění. Pořizování elektřiny je výhodné v případě velkého množství přebytečné energie na trhu, kdy se dá nakoupit za velmi nízkou cenu. Tento způsob nákupu může být ale také nevýhodný, pokud je elektřiny nedostatek, například při výrazné změně počasí, poklesu výroby elektřiny a podobně. V takovém případě poptávka převyšuje nabídku a cena je naopak vyšší.

Další věcí je, že když dodavatelé energií kupují pro zákazníky elektřinu a plyn, tak musí skládat jistiny, které jsou třikrát větší než v červnu. Kdyby například pro zákazníky po Bohemia Energy chtěl dodavatel nakoupit plyn na příští rok, tak by musel složit odhadem zhruba 855 milionů korun. A to dodavatelé nemají. Proto by měla vláda za dodavatele tyto jistiny převzít.

A pak také, že dodavatelé energií mění svévolně celé smlouvy. Z pevné ceny na rok se pak stávají smlouvy s určením ceny dle SPOTových cen (viz box), což rozhodně není úprava všeobecných obchodních podmínek. A dosud jsem nezaznamenal žádné pochopitelné stanovisko nebo snad úkon od Energetického regulačního úřadu ani České obchodní inspekce.

Vládní pohled Snížením záloh v listopadu a prosinci získají podle ministerstva průmyslu lidé čas, aby své finance přizpůsobili vyšším výdajům za energie. Úprava pouze na dva měsíce se ministerstvo a Energetický regulační úřad snaží lidi motivovat, aby se z nouzového režimu dodavatele poslední instance přesunuli na běžný produkt u některého z dodavatelů energií. Třeba zákazníci firmy inoggy snížení záloh mohou, ale nemusí využít.

Ministerstvo práce upozornilo, že nemá možnosti řešit dopady zdražení energií od dodavatelů poslední instance u stovek tisíc lidí dávkami. Na pátečním jednání vlády ale navrhne mimořádné navýšení takzvaných normativních nákladů na bydlení, z kterých se vypočítávají dávky. Nicméně podle zákona je možné upravovat normativy jednou ročně, a to od ledna. Pro mimořádné navýšení by byla tedy nejspíše nutná novela. Nová sněmovna se ale sejde poprvé příští týden a nějaký čas potrvá, než bude moci začít pracovat.