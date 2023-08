Zateplování domů je potřeba. V dekarbonizaci by nám mohlo být inspirací už i Polsko, říká Sedlák

Zaměstnaneckou smlouvu bude možné uzavřít i přes e-mail. ,Bude to výhodné pro obě strany,‘ míní expert

„Hlavní rozdíl, který přinese novela je v tom, že dnes by zaměstnavatel za takový postup dostal pokutu až 10 milionů a ještě by mu hrozilo, že části pracovní smlouvy, by neplatily,“ říká advokát.