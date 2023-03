Evropský parlament k zateplování domu nikoho nenutí. Státy s tím ale lidem mají pomoct, říká expert

Majitelé starších činžovních a rodinných domů by je podle nové směrnice Evropského parlamentu měli do deseti let začít zateplovat a budovy postavené po roce 2028 už mají být zcela bezemisní. Developer Evžen Korec návrh kritizuje, považuje ho za zcela nerealistický. Expert na energetické budovy ale vysvětluje, že hlavním cílem je nastartovat ve státech EU systém dotací, výhodných půjček a poradenství. Praha 7:33 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česku nejsou kapacity na zateplení tak obrovského množství budov, odhaduje Evžen Korec (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Budovy spotřebovávají velké množství, asi 40 procent, energie a je potřeba je dekarbonizovat. Evropská unie nám na to dává bezprecedentní množství prostředků,“ uvádí v Pro a proti ředitel poradenské firmy Budovy 21 Petr Holub.

Ten dodává, že schválený dokument je zatím jen vyjádřením pozice Evropského parlamentu. „Ta se liší od pozice Evropské rady, tedy členských států, a teprve teď se začíná vyjednávat, takže nic není dojednáno do konce.“

„Je to nedomyšlený a nerealizovatelný paskvil, který odpovídá duchu socialistického plánování. Jen dnes plánují přezelenalé mozky v Bruselu i za cenu zbídačení celých skupin obyvatel,“ věří generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

Podle něj je u většiny existujících staveb v Česku, tedy i chat, chalup a starších rodinných domů, vyžadováno zateplení a výměna oken. Holub ale opakuje, že pozice členských států dojednaná za českého předsednictví v EU je diametrálně odlišná od pozice Evropského parlamentu.

„Došlo by k obrovskému uměle vyvolanému vyhnání poptávky, které by neskutečně zvedlo ceny.“ Evžen Korec

„Teď začínají takzvané trialogy Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise a závěr skončí někde mezi. Je snaha podporovat renovace a vše se dojedná, a to do konce tohoto nebo začátku příštího roku,“ upřesňuje odborník.

Mnoho vlastníků chat, chalup a starších budov patří mezi nízkopříjmové skupiny a úpravy by nezaplatili, upozorňuje developer. Holub však tvrdí, že už první evropský návrh vyjímá budovy do 50 metrů čtverečních nebo celoročně neobývané.

„Pozice jednotlivých států také odmítá, aby starší budovy šly do vyšší energetické třídy, a budou žádat zajištění státního poradenství, dotací a nízkoúročených půjček.“

„Smysl směrnic je důležitý: je třeba budovy zrenovovat a pokud je renovace kvalitní, náklady na její provoz jsou až 10% oproti původním.“

Ale v Česku ani nejsou kapacity na zateplení tak obrovského množství budov, odhaduje Korec. „Týkalo by se to asi 80 procent budov pro bydlení. Došlo by k obrovskému uměle vyvolanému vyhnání poptávky, které by neskutečně zvedlo ceny a stejně by neumožnilo do roku 2035 toto realizovat.“

„Nestrašil bych v tuto chvíli lidi,“ žádá Holub. „Smysl směrnic je důležitý: je třeba budovy zrenovovat. A pokud je renovace kvalitní, náklady na její provoz jsou až desetiprocentní oproti původním. Návratnost při současných cenách energie je kolem deseti let, jsou dostupné dotace, stát připravuje poradenství a nízkoúročené půjčky. Když se to poskládá, tak je ekonomicky racionální dům zrenovovat.“

Zástupci developerů vadí především nerealistické termíny. „Měly být posunuty v řádu desítek let, protože nelze zbídačit celé skupiny obyvatel. Nejsem proti zateplování, ale jsem zásadně proti hurá akcím, které jsou nerealizovatelné a jsou vytyčeny jen proto, aby se z nich mohlo trochu ustupovat,“ kritizuje návrh Evropského parlamentu o energeticky úsporných budovách Evžen Korec.

„Teď se vše bude diskutovat a dojednávat. Nejde o spor národního státu s EU, my jsme tento návrh během svého předsednictví sami formulovali. Chápu, že ne každý rozumí složitému evropskému legislativnímu procesu, navíc rámcové směrnice nejsou nařízením pro fyzické nebo podnikatelské osoby, ale zavazují stát, aby nabídl poradenství, půjčky a to chceme,“ shrnuje Petr Holub.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.