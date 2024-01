Analýza dat pomocí satelitů nebo robotické systémy. Čeští zbrojaři investují do nastupujících technologií

Loňský vývoz zbraní a bezpečnostního materiálu z Česka by mohl napodobit rekordní rok 2022, kdy dosáhl třiceti miliard korun. Očekává to Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Zatímco předloni ale při exportu hrály důležitou roli dlouhodobé zásoby, tentokrát je to už nová výroba. Velká poptávka je na trhu nejen po munici, ale například i po tzv. nastupujících a disruptivních technologiích. Praha 20:11 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nastupující a disruptivní technologie, anglicky označované jako EDTs, můžou do budoucna změnit podobu ozbrojených konfliktů | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

„České zbrojovky byly schopné navýšit výrobní kapacity, investovaly do technologií a já jsem přesvědčen, že i v letošním roce se to zúročí,“ řekl Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek.

Devadesát procent výroby českých zbrojařských firem jde podle něj na export. Kvůli pokračující válce na Ukrajině je na trhu zájem zejména o munici, velká poptávka je ale i po takzvaných disruptivních technologiích, jako jsou bezpilotní letouny, systémy založené na umělé inteligenci nebo chytré materiály.

Nastupující a disruptivní technologie, anglicky označované jako EDTs, můžou do budoucna změnit podobu ozbrojených konfliktů. I dnes se využívají jako doplněk konvenčních zbraní například na Ukrajině a velká poptávka je po nich na trhu už teď a do jejich vývoje investují také české společnosti.

„Uvedu příklad, v loňském roce byla firma Spaceknow oceněna na světové výstavě - jedné z největších v Abu Dhabí - jako největší inovátor. A tato firma využívá umělou inteligenci pro analýzu satelitních snímků,“ říká Hynek.

Radary a drony

Do jejich rozvoje proto zbrojaři víc investují. Třeba zbrojařská společnost Czechoslovak group (CSG) očekává, že se jejich význam bude ještě rozšiřovat.

„Lze najít spoustu příkladů, jak si disruptivní technologie nachází cestu v naší skupině. CSG postupně aplikuje strojové učení a umělou inteligenci do systému řízení letového provozu,“ říká mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Stejné technologie aplikuje společnost do radarů, robotických detekčních prostředků nebo řízení pohybu dronů. Rostoucí důležitost těchto inovací se navíc propisuje i do konceptů rozvoje armád a týká se to i té české.

„Řada armád už teď zavádí nové velitelské a řídicí systémy, ve kterých se má pracovat s velkými objemy dat. A které mají právě využívat i data z bezpilotních letounů, které hlídkují nad bojištěm. To je něco, co už v plné síle zvládl Izrael. A je to třeba i jeden z úkolů, který je definovaný v koncepci výstavby armády České republiky 2035, která byla nedávno schválena,“ říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.

Například NATO ve svém strategickém konceptu z roku 2022 uvádí snahu zvýšit investice do těchto technologií. Podle dokumentu přinášejí nové možnosti, ale i hrozby, na které se musí aliance do budoucna připravit.