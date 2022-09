Český zbrojní průmysl prosperuje, žádané jsou pušky a pistole. Zisky ale snižují drahé energie

Armády doplňují sklady, některé firmy nestíhají vyrábět. I českému zbrojnímu průmyslu se nebývale daří. Letos tržby stoupnou až na 45 miliard korun, nárůst očekávají zbrojařské firmy i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Kvůli válce na Ukrajině jsou tržby třikrát vyšší než loni. Podle STV Group se do výsledků negativně promítají drahé energie. Praha 18:42 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi nejžádanější české výrobky dlouhodobě patří menší typy zbraní - pušky nebo pistole (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím, že na trhu s vojenským materiálem nastala hysterie. Všechny ceny jdou nahoru, ať už je to hotový výrobek nebo komponent,“ říká Radiožurnálu finanční ředitel společnosti STV Group Pavel Beran.

Do podnikání se podle něj negativně promítají ceny energií kvůli omezení dodávek z Ukrajiny a Ruska. „O energiích se asi bavit nemusíme,“ podotýká.

„Odebírat materiál z některých zemí, kde to dříve šlo, už nejde, neboť je technicky nedovezitelný,“ pokračuje Beran. Společnost, která mimo jiné vyrábí i balistické vesty, očekává tržby pět miliard korun.

Vojenský analytik Jiří Vojáček očekává, že zbrojařské firmy budou prosperovat i nadále, a to díky zvyšování výdajů na obranu státu. Ministerstvu obrany České republiky by měl v příštím roce vzrůst rozpočet o 20 miliard na 110 miliard korun.

Mezi nejžádanější české výrobky dlouhodobě patří menší typy zbraní - pušky nebo pistole. Předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek zdůrazňuje, že největší „hlad“ je hlavně po nábojích.

„Nejen po malorážové munici, ale i po středorážové do kanónů nebo velkorážové do houfnic,“ říká Hynek. Rekordní zisk by měl letos vykázat třeba výrobce vybušnin Explosia.