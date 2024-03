Zbrojovka STV dodala trhavinu pro ‚Operaci Robert Ďábel‘. A chystá stamilionovou investici do výroby

Ačkoliv výroba tuzemských zbrojovek má v ekonomice jen malý podíl, srovnatelný například se zemědělstvím, válka na Ukrajině přinesla nebývalý boom. Týká se i společnosti STV Group, která jako jediná v Česku vyrábí velkorážovou munici klíčovou v bojích na Ukrajině. „Objem výroby munice, převážně té velkorážové, se za poslední dva roky zdesetinásobil,“ uvedl v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus předseda správní rady STV Group David Hác. Peníze a vliv Praha 9:00 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Hác, předseda správní rady STV Group | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Česká rodinná společnost s hlavní výrobou ve východočeské Poličce zaměstnává momentálně 850 lidí. V roce 2022 vyprodala svou produkci i sklady. Celá skupina dosáhla tržeb téměř osm miliard korun, což je asi šestinásobek oproti období před válkou na Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl podcastu Peníze a vliv

Prudký nárůst firma zaznamenala i mimo produkci trhavin a munice. „Co se týče oprav a modernizace techniky, jako jsou tanky či bojová vozidla pěchoty, tak tam jsme navýšili produkci zhruba pětkrát,“ uvedl Hác.

Zhruba půl na půl se nyní na zakázkách firmy podílí nákupy ukrajinské strany a vládní programy nákupů pro Česko nebo armády z EU či USA.

Dárky pro Putina

STV Group spolupracuje také s iniciativou Dárek pro Putina, která od jara 2022 shání peníze na zbraně pro Ukrajinu, aby se mohla bránit ruské agresi. Loni STV Group dodala raketomet RM-70 pojmenovaný Přemysl, který podstoupil generální opravu.

„V posledních několika dnech byla dodána na Ukrajinu další část, která se realizovala právě prostřednictvím STV. Byla to akce, která se jmenovala Robert Ďábel, v rámci které jsme dodali deset tun plastické trhaviny plus další ženijní materiál, který je určený na frontu,“ řekl David Hác.

Dárek pro Putina? Dávám si pozor, aby to nezesměšňovalo válku, říká organizátor sbírky Číst článek

Zbrojovka STV má hlavní výrobu velkorážové munice, která se nyní uplatňuje hlavně v bojích na Ukrajině, v Poličce a právě tam aktuálně firma plánuje investice v řádu stovek milionů korun. „Momentálně máme v plánu rozšířit výrobu velkorážové munice, kde chceme zdvojit naši kapacitu, kterou v současné době máme,“ uvedl Hác.

Munice je teď velký nedostatek a Česko samo přišlo s úspěšnou iniciativou, aby EU dala dohromady peníze na společný nákup nábojů pro Ukrajinu mimo členské země. Rychlost, s jakou lze výrobu potřebné munice například i v Česku navýšit, má totiž podle Háce své limity.

Akce Robert Ďábel Spolek Dárek pro Putina, za kterým stojí Nadační fond pro Ukrajinu, spustil sbírku na základě mimořádné prosby od speciální ukrajinské policejní jednotky Kord, která operuje na frontě. Podle informací na webu spolku jednotka potřebuje 10 tun plastické trhaviny, 10 tisíc rozbušek a 10 kilometrů šňůry na propojování náloží, které se říká bleskovice. Vybíraná suma byla 14 milionů korun, celkově se vybralo 14,8 milionu korun od více než 6,6 tisíce dárců. Materiál dodala STV Group

„Těch problémů je skutečně hodně. Musíte počítat s tím, že pokud budete dále navyšovat výrobu, tak musíte investovat a na to potřebujete čas. Například když chcete vybudovat novou budovu, potřebujete stavební povolení a všechna ostatní povolení, přičemž se ještě navíc jedná o speciální výrobu. A to je běh na dlouhou trať,“ upozornil Hác.

Na světě také existuje pouze několik inženýringových firem, které jsou schopny připravit potřebný projekt a vyrobit technologii. „Potom musíte sehnat lidi, musíte je zaškolit a samozřejmě prověřit, abyste je vůbec mohli do takto náročné výroby pustit,“ dodal šéf STV.

V poslední době ale firma se samotným získáváním nových lidí problém neměla. „Pomáhají“ jí totiž problémy automobilového průmyslu, takže na trhu jsou lidé, kteří z něj museli odejít.

Opatrné banky

Limitem pro rychlejší navýšení výroby je také omezená kapacita dodávek materiálu trhavin ze státní firmy Explosia a v neposlední řadě přetrvávající restrikce bank právě na zbrojní průmysl. Ten je vyřazen například z investičních pobídek.

Válka ve výrobě. Rusko produkuje trojnásobek munice do děl oproti tomu co Západ pro Ukrajinu Číst článek

Podle prezidenta Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka mají některé firmy z oboru problém i otevřít běžný účet, velkou podporu nevidí ani v rámci EU. „Na jednu stranu jsme žádáni evropskými komisaři, abychom výrazně navýšili výrobu zvlášť pro potřeby ukrajinských ozbrojených sil. Zároveň se připravuje evropský obranný fond, ze kterého by měly být financovány společné projekty. Ale na druhou stranu nám třeba neumožní dotace na elektromobily, protože výrobci zbraní a střeliva jsou vyloučeni z dotačních projektů. Mně to připadá naprosto absurdní. V Evropě se zatím o podpoře obranného průmyslu víc mluví, než že by se něco činilo,“ postěžoval si Hynek.

Úvěrování ze strany bank pro potřeby výroby zbrojovek je i podle Háce z STV stále problematické, na druhou stranu vláda dojednala financování přes státní Českou exportní banku. „Zase v tomto je ČR poměrně unikátní, protože za podpory vlády už v současné době Česká exportní banka dokáže profinancovat částečně i zbrojní průmysl,“ uvedl Hác.

Pokud jde o evropský program podpory dodávek na Ukrajinu, firma nyní podala stejně jako další tuzemské zbrojovky přihlášky svých projektů do třetí části, která se týká právě produkce velkorážové munice. Předchozí dvě části byly pro státy nebo jiný druh materiálu, který STV neměla. „Co se týče evropských dotací, tak jsme zatím žádnou takovou podporu nečerpali,“ uvedl Hác.

Boom bude i po válce

Boom výroby zbrojovek bude jak podle prezidenta asociace Hynka, tak i podle Davida Háce z STV Group pokračovat ještě i hodně let po ukončení války na Ukrajině. Ta změnila pohled na bezpečnost v Evropě. „Nedokázali jsme si představit, že by na území Evropy probíhala konvenční válka. Byli jsme připraveni na válku hybridní. Byli jsme připraveni vyslat mírové jednotky kamkoliv po světě v celkem rychlém sledu, ale na tohle jsme opravdu připraveni nebyli,“ upozornil Hác.

Nákup munice pro Ukrajinu může začít. Dodání bude trvat až několik měsíců, odhaduje český zmocněnec Číst článek

V současné situaci státy podle něj pochopily, že musí mít také zajištěnu vlastní obranu. „Zároveň situace ukázala mnoha evropským zemím, že deficity, které byly v rámci financování armád, je potřeba dohnat. Myslím, že v ČR můžeme mluvit zhruba o částce 200 miliard korun, která odpovídá podfinancovanosti Armády ČR i přes navýšení rozpočtu,“ zdůraznil Hác.

„I kdyby válka na Ukrajině teď skončila, což si samozřejmě všichni přejeme, tak sklady všech evropských armád jsou prázdné. Dlouhodobě se do armád neinvestovalo. Jsou tam obrovské vnitřní dluhy, ať už v technice, munici, výcviku. Těm, kteří si mysleli, že v Evropě bude mír na věčné časy, přišla velká facka,“ podotkl Hynek.

Celý pořad Jany Klímové Peníze a vliv si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.

STV Group a David Hác STV GROUP je jediným výrobcem velkorážové munice v Česku; vyrábí tankovou a dělostřeleckou munice východních ráží 122 mm a 152 mm; od roku 2023 vyrábí i munici 155 mm dle norem NATO.

Vyrábí také minometnou munici ráží 81 mm a 120 mm jak ve východním tak “západním” kalibru NATO.

Firma získala zakázku od ministerstva obrany na dodávky munice pro děla CAESAR 8x8CZ;, opravuje také samohybné houfnice vzor 77 DANA.

Další její činností jsou opravy těžké bojové techniky jako jsou tanky T-72 nebo různá bojová vozidla pěchoty v různých modifikacích; podle časopisu CZDefence je STV Group unikátním výrobcem reaktivních pancířů Kontakt-1 pro tanky pro Ukrajinu.

Do skupiny patří celkem osm společností, její obrat za rok 2022 byl i díky prodejům zásob rekordní, téměř 8 miliard korun; za rok 2023 očekává firma obrat asi o miliardu nižší; počet zaměstnanců zvýšila na 850.

David Hác pracuje pro STV Group deset let, poslední 4 roky je předsedou správní rady skupiny.

Předtím pracoval tři roky jako obchodní ředitel ve státní Explosii.