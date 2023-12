Stanjura: Zvažujeme návrh na insolvenci Liberty. Další finanční podpora od státu je vyloučená

Situace ocelárny Liberty Ostrava je vážná, od středy ji přestane firma Tameh Czech dodávat energii, protože jí společnost dluží dvě miliardy korun. V minulém volebním období se Liberty státu zaručila půjčkou, kterou nesplatila. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ANO) nyní společnost splácí dluh podle splátkového kalendáře. „Zvažujeme všechny možnosti toho, jak by měl stát postupovat,“ řekl pro Radiožurnál. Stát zvažuje i návrh na insolvenci. Rozhovor Praha 21:05 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V této chvíli Liberty plní své povinnosti, a to jak vůči státu, tak vůči zaměstnanců, řekl Stanjura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu má společnost Tameh ukončit dodávky energií do hutí Liberty Ostrava. Tím se chod této firmy zřejmě zcela zastaví. Podle informací, které máte z jednání, věříte, že se huť ještě někdy rozjede?

Podle výkazů jsme zjistili, že ta firma má pohledávky v rámci své skupiny sedm nebo osm miliard korun. To znamená, kdyby ty peníze vlastník nechal v Liberty, tak by nebyl žádný problém ani vůči státu, ani vůči dodavateli energií, ani vůči dalším dodavatelům, kteří dodávají do Liberty, ať už produkty nebo služby.

Myslíme si, že není žádný důvod, aby takto tahal peníze z firmy a přitom neplnil své zákonné povinnosti. Proto budeme chtít slyšet plán. Máme tam opravdu velkou pohledávku jako stát. Vznikla v době covidu, kdy se stát v minulém volebním období zaručil za půjčku, kterou Liberty nesplatilo.

Na základě tohoto faktu jsme sjednali splátkový kalendář. Zatím ho Liberty platí, ale zdaleka nemá splněno. Státu zatím uhradil podnik jenom velmi malou část toho dluhu a podstatná část dluhu zůstává na splacení v příštích měsících a letech.

Díky našemu pátečnímu jednání dojde ve středu, pokud k tomu dojde, k řízené odstávce koksovny, jinak hrozila neřízená odstávka. My jsme to nějakým způsobem vyjednali, zapojili jsme do toho i Ostravsko-karviné doly (OKD). Povedlo se nám aspoň zajistit to, aby to technologicky proběhlo správně.

Čili se zvýšila šance, že se to ještě někde rozjede?

Zvýšila se šance, ale v rukou to má majitel.

Vy jste zmiňoval, že ze společnosti majitel vyvedl sedm miliard do jiných částí té skupiny. Na to upozorňuje také firma Tameh ve svých podání u soudu, že tam tyto peníze teď chybí. Zvažuje stát jako věřitel nějaké právní kroky?

Zvažujeme všechny možnosti, vlastně celou dobu. V okamžiku, kdy vznikla naše veliká pohledávka, tak zvažujeme všechny možnosti, jak má stát postupovat.

Čili uvažujete třeba o trestním oznámení nebo něčem takovém?

To pravděpodobně ne. Nevím, jestli to má dopad v trestně-právní rovině. Takový podklad k dispozici nemám. Bavíme se o standardních ekonomických nástrojích, jak může věřitel postupovat podle našich zákonů vůči dlužníkovi.

Můžete uvést nějaký příklad?

Jeden z možných scénářů je – a já neříkám, že ho uděláme, nebo navrhujeme – že dáte návrh na prohlášení insolvence takové firmy.

Čili zvažujete, že byste dali návrh do insolvence?

Zvažujeme to celou dobu. Zatím jsme se k tomu neodhodlali. Jsme druhý největší věřitel a podle informací, které máme k dispozici, to samozřejmě ztěžuje tu roli, pokud by takový návrh byl podán a byl soudem potvrzen.

Poctivě ale říkám, že zvažujeme všechny možnosti.

Je zcela vyloučeno, že byste Liberty Ostrava v této chvíli poskytli nějakou finanční pomoc jako stát?

To je zcela vyloučeno, protože taky by se mohlo stát, že druhý den, co státní pomoc poskytneme, ty peníze zase odejdou do ostatních částí té skupiny.

Současně jsme řekli v pátek, že jsme připraveni problém majitele Liberty řešit na evropské úrovni. Podle našich informací mají podobné problémy ve Velké Británii, ve Francii. Chystáme podání a dopis na příslušné komisaře Evropské komise, aby to jednání prozkoumali, zda nedochází k poškozování práv věřitelů.

Můžete jako stát něco nabídnout zaměstnancům Liberty Ostrava?

V případě, že by bylo potřeba a došlo na nějaký krizový scénář, tak bezesporu ano.

V této chvíli je ale situace taková, že zatím Liberty plní své povinnosti, a to jak vůči státu, tak vůči zaměstnancům. Podle informací, které jsme získali v pátek na jednání v Ostravě, byly plně vyplaceny mzdy za listopad. Stejně tak Liberty předpokládá, že v lednu plně vyplatí všechny mzdy za měsíc prosinec.