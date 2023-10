Globální minimální daň pro miliardáře může vyřešit i dluhy z dob covidu. Vynesla by až čtvrt bilionu dolarů

Vlády po celém světě by měly otevřít novou frontu v mezinárodním boji proti daňovým únikům a zavést globální minimální daň pro miliardáře. Ta by mohla vynést ročně až 250 miliard amerických dolarů (5,7 bilionu korun). Vyplývá to ze studie výzkumné organizace EU Tax Observatory, jejímž cílem je analýza a sledování daňové politiky v Evropské unii.

Paříž 11:02 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít