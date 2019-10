Číňané plánují s firmou Žďas postavit závod za osm miliard. Projekt má zajistit 500 pracovních míst

CITIC Dicastal, výrobce hliníkových automobilových součástek, plánuje s firmou Žďas výstavbu nového závodu za osm miliard korun. Projekt vytvoří 500 pracovních míst, řekl mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Investice by měla být podle prezidentova kancléře Vratislava Mynáře stvrzena na česko-čínském investičním fóru, které by se mělo na Hradě konat ještě letos. Praha 17:11 17. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový kovací soubor vlastní výroby s lisem a manipulátorem v továrně Žďas Žďár nad Sázavou | Foto: Hana Mikulincová

Na plánovanou stavbu upozornil Zeman v dopise čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. CITIC Dicastal je dceřinou společností čínské firmy CITIC Group, která je zároveň stoprocentním vlastníkem Žďasu.

Investici potvrdil na twitteru i místopředseda představenstva CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík. CITIC podle něj počítá i s rozvojem svých aktivit v Česku včetně fotbalové pražské Slavie. Generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek uvedl, že se k záležitosti zatím nemůže vyjadřovat.

CITIC Dicastal je podle Ovčáčka největším světovým výrobcem hliníkových automobilových součástek. „Jedná se o projekt závodu na zelené louce v prostorech a ve spolupráci se Žďas Žďár,“ uvedl mluvčí prezidenta.

Mynář uvedl, že jde o investici zhruba 300 milionů eur (7,7 miliardy korun) dojednanou na základě Zemanovy dohody se Si Ťin-pchingem při letošní návštěvě Číny, kdy český prezident zároveň jednal s vedením CITIC.

CITIC Dicastal má podle Mynáře továrnu v Maroku. „Uvažovala o jejím rozšíření. Poté, co předseda CITIC (Čchang Čen-ming) tuto investici slíbil panu prezidentu, tak se bude stavět v areálu Žďasu,“ řekl kancléř.

Závod má podle něj vzniknout přímo ve Žďáru nad Sázavou. O investici chtějí v blízké době jednat zástupci firmy s krajem. „Vše podepsáno a stvrzeno by mělo být na česko-čínském investičním fóru,“ dodal Mynář.

Chybějící pracovní síla

Zástupci žďárské radnice uvedli, že o investici nemají informace, nevěděl o ní ani hejtmanův náměstek Martin Kukla (ANO). „Určitě bychom vítali výrobu s větší přidanou hodnotou, která bude dlouhodobě perspektivní a dokáže zaměstnat lidi s vyšším vzděláním a kvalifikací,“ řekl žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město).

Podle lidoveckého místostarosty Josefa Klementa má Žďas v areálu plochy, kde by šlo stavět. Nechtěl odhadovat, zda by nový závod potřeboval jen nové lidi nebo jestli by převzal část pracovníků Žďasu. Tamním firmám podle něj pracovníci chybí. Zářijová nezaměstnanost ve Žďáru nad Sázavou činila 2,6 procenta, práci nemělo 2215 lidí.

S investičními záměry Žďasu na nejbližší období byl při nedávné návštěvě továrny seznámen předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Návrat Žďasu například do oblasti dodavatele investičních celků považujeme za velmi dobrou zprávu, protože to znamená, že se tak bude tvořit na území České republiky vysoká přidaná hodnota,“ okomentoval návštěvu Středula. Ocenil, že současný majitel nechce odebírat z firmy dividendy.

Vydělané peníze by tak měly jít zpět do firmy. „My z toho samozřejmě usuzujeme i velkou šanci na změnu situace ve firmě, to znamená od mezd počínaje až po budoucí udržitelnost a budoucí růst,“ poznamenal šéf odborů. Dodal, že zástupci odborářů byli kromě plánů CITIC Dicastal seznámeni s větším množstvím aktivit, které ještě nejsou známé veřejnosti. „Opravdu tady je vidět, že se změny ve společnosti Žďas opravdu chystají a mohou být velice intenzivní,“ doplnil Středula.