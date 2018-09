Vydírání, Krúpa, Bakala a exvelvyslanec Schapiro. V USA se chystá drsný souboj

Krúpa tak reagoval pro Radiožurnál na žalobu podanou v USA, o níž v úterý večer informovala Bakalova společnost BM Management.

„To je absolutní blaf od pana Bakaly. Já od něj požaduji 50 miliard a více, nikoliv 500 milionů. Je to suma, kterou ukradl státu a českým občanům,“ zdůraznil Krúpa.

Původem slovenský investor a spolumajitel skupiny Arca Capital tím naráží na skutečnost, že Zdeněk Bakala vlastnil třetinu zkrachovalých černouhelných dolů OKD. Z nich si spolu s dalšími vlastníky mateřské společnosti NWR v minulosti vytahali miliardové dividendy a zadlužili je. OKD pak předloni zkrachovalo. Krúpa jako minoritní akcionář NWR teď údajně chce, aby Bakala peníze vrátil.

V žalobě podané v americké Jižní Karolině na konci minulého týdne však Zdeněk Bakala a jeho právní tým vykreslují jiný příběh. Právníci, mezi nimiž je i bývalý americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro známý sporem s prezidentem Milošem Zemanem, nejprve upozorňují na obecně zhoršenou situaci v Česku právě, pokud jde o jejich klienta.

„Boj pana Bakaly proti nesvobodě a korupci v Česku z něj udělal terč pro obtěžování reakčními silami,“ stojí v podání k soudu, které je v USA veřejné.

Nedůstojné chování vůči prezidentovi

Právě nad angažmá Schapira se také Krúpa pozastavuje. „Pan Schapiro často kritizoval pana prezidenta Zemana i současného premiéra Andreje Babiše. Právě to, že spolupracuje s Bakalou, v mnohém vysvětluje jeho nedůstojné chování směrem k představitelům českého státu,“ podotkl podnikatel Krúpa.

Andrew Schapiro Radiožurnálu k důvodům, proč se rozhodl zastupovat ve sporu Zdeňka Bakalu a co říká na názor Krúpy, napsal: „Poznal jsem pana Bakalu, když jsem byl velvyslancem v České republice. Vždycky byl hrdý Čech a aktivně podporoval demokratické hodnoty a volný trh. Když mě požádal o pomoc v této kauze, s radostí jsem to přijal.“

Žaloba je podaná právě v USA jednak proto, že má Bakala vedle českého i americké občanství, a jednak z důvodu, že míří kromě Krúpy ještě na Američana Adama Swarta a jeho agenturu Crowds on Demand (v překladu Davy na objednávku). Ta se specializuje například na „dodávku“ demonstrantů na protestní akce. Krúpovi měla tato firma napomáhat v očerňování a vydírání Bakaly v USA.

V dokumentu právníci popisují, že Krúpa nejprve v Česku podal trestní oznámení na Bakalu kvůli poškození OKD, pak burcoval nájemníky z bytů OKD, aby se s ním soudili, že jim přes původní sliby neprodal byty za výhodnou cenu. Aktivně také dle dokumentu sdílel informace z facebookové skupiny Národní zájem, kde diskutéři vyhrožovali Bakalovi smrtí. Stejně tak má být napojený na webové stránky stopbakala.org, které vykreslují exmajitele OKD jako zločince.

Andrew Schapiro se vrací zpět do advokátní kanceláře, kde pracoval před tím, než byl velvyslancem. | Foto: Kristián Těmín

Zájezd k domu ve Švýcarsku

Právníci jako nátlakovou akci zmiňují například i Krúpův plán, kdy chtěl odvézt bývalé horníky a údajně i fotbalové chuligány demonstrovat za prodej bytů a vrácení peněz do OKD před Bakalovu vilu ve Švýcarsku. Akce plánovaná loni v létě se sice neuskutečnila, protože k ní tamní policie nedala souhlas, Bakala s rodinou ale podle dokumentu museli svůj domov nejméně na týden opustit z obavy o svoji bezpečnost. Najali si také dočasně ochranku.

Krúpa měl mezitím osobně kontaktovat právní zástupce Bakaly s nabídkou, že když mu podnikatel zaplatí jistou sumu, pak akce proti němu ustanou a nepřenesou se na půdu Spojených států. Na pozdějším setkání pak měla padnout konkrétně částka 500 milionů korun. Údajně mělo jít o náhradu za bezcenné akcie NWR, do nichž Krúpa dříve investoval.

„Krúpa za to slíbil: zastavit všechny akce v zahraničí; nedodat materiály, které podle něj chtějí úřady v Londýně; upustit od plánovaných akcí v USA a v Norsku; přestat s ‚public relation‘ aktivitami; ukončit soukromé vyšetřování jak to bylo s vydáním akcií (IPO) společnosti NWR; stáhnout všechna trestní oznámení a podání,“ stojí v podání k soudu.

Teror v USA

Právníci podle žaloby chtěli, jestli jim Krúpa může dát své návrhy písemně. A na to jim měl dát jistý dokument datovaný v listopadu 2017. „V písemné formě ode mě žádné takové vyjádření určitě nemají,“ řekl však na dotaz Radiožurnálu Krúpa.

Co v dokumentu bylo, zda i žádost o peníze, nechtěla blíže specifikovat ani mluvčí BM Managementu Šárka Samková: „V tento moment k obviněním v žalobním spisu můžeme dodat jen to, že podáním žaloby celá věc jen začala. Detaily k důkazům proti panu Krúpovi, Adamu Swartovi a společnosti Crowds on Demand budou předloženy v příhodný čas, až případ pokročí.“

Právníci popisují v žalobě další vývoj událostí tak, že když Krúpovi sdělili, že Bakala mu nic platit nebude, spustil v USA teror. Údajně si najal zmíněnou Swartovu firmu Crowds on Demand, která začala organizovat demonstrace jménem Koalice na podporu horníků OKD. Lidé, namaskovaní jako horníci, však měli být placení Swartovou agenturou. Jeden z herců jménem Daniel Taylor byl podle přiložených snímků také už dříve demonstrovat v úplně jiné věci v jiné části USA.

Miliardář Pavol Krúpa | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Maily i telefonáty do společností

Agentura jménem koalice také podle žaloby rozesílala maily a telefonovala do společností, v nichž se Zdeněk Bakala angažuje nebo které od něj koupily část majetku, především pak byty v Ostravě. V mailech údajní horníci upozorňují, že Bakala je „nečestný zločinec“, který navíc vyhnal horníky ze svých domovů.

„Tím, že porušil smlouvu, vyhnal tisíce horníků z jejich domovů. Věřte mi, že být bezdomovec v české zimě je něco, co byste nepřál ani vašemu nejhoršímu nepříteli,“ stojí v dopisech například pro šéfy firem, jež koupily od OKD ostravské byty, v nichž však nájemníci dál žijí.

Maily směřovaly i na vedení ekonomického institutu při Dartmouth College, Aspen Institutu a dalších. Očerňující maily dostal i likvidátor NWR nebo zájemce o koupi Bakalovy firmy, která vlastní v Česku nemovitosti jako je karlínské Forum.

Žaloba popisuje také více než 140 telefonátů, které podporovatelé českých horníků z agentury Crowds on Demand směřovali do londýnského The Design Muzea. Bakala ho dříve finančně podpořil a seděl do roku 2013 v jeho radě.

Veškerá obvinění odmítá

Bakala chce žalobou dosáhnout toho, aby Krúpa své aktivity v zahraničí zastavil. V tuzemsku se pak chce podnikatel obhájit u soudu. Tady totiž čelí naopak žalobě na vrácení 24 miliard korun do OKD, kterou na něj už loni podalo vedení zkrachovalých dolů s tím, že je spolu s mateřskou NWR vytáhli v rozporu s dobrými mravy. Bakala to ale odmítá.

Na popud Krúpy se také aktivitami Zdenka Bakaly a jeho spolupracovníků v OKD zabývá i policie. Žádné rozhodnutí ale zatím nepadlo. Podle dostupných informací detektivové požádali o dokumenty v zahraničí a objednali si odborný posudek.

Dění kolem privatizace OKD a období roku 2004, kdy do firmy Zdeněk Bakala s dalšími investory vstoupil, zkoumá i parlamentní vyšetřovací komise. Ta si v srpnu pozvala Bakalu k výslechu, finančník to ale odmítl. Odůvodnil to tím, že se stal terčem nátlaku některých politiků.

„Je zřejmé, že by má výpověď mohla být jimi zneužita ke zvýšenému tlaku na nezávislé rozhodování policie, státního zastupitelství a soudů. Rovněž tak nemohu být nucen sdělovat Komisi jako svědek informace, jejichž předčasné zveřejnění může ohrozit mou obranu v civilních řízeních, která proti mně byla zahájena,“ napsal Bakala komisi. Finančník opakovaně důrazně odmítl, že by se v případě OKD zachoval neeticky či protiprávně.