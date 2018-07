Bakala připravuje prodej Fóra Karlín. Opuštění Česka však finančník neplánuje

Budova vznikla v minulých letech na troskách bývalé továrny ČKD Dukla, dnes je v ní koncertní sál, sídlo Bakalova vydavatelství Economia a jeho dalších firem a řada kanceláří. Důvodem rozhodnutí prodat Fórum je podle mluvčího Bakaly Vladimíra Bystrova standardním krokem v rámci správy portfolia a vychází z příznivé situace na trhu nemovitostí.

Forum Karlín vlastní podle obchodního rejstříku společnost North-Line a podle účetní uzávěrky za rok 2016 měla více než desetimilionový zisk a obsazenost prostor téměř sto procent. Zároveň má ale téměř miliardu závazků, z toho větší polovinu vůči „úvěrovým institucím“. Část ceny pro Zdeňka Bakalu by tedy mohlo tvořit jejich převzetí kupcem. Podle Bystrova se nyní teprve vedou jednání a celý proces tak potrvá ještě řadu měsíců.

Vydavatelství economia neprodá

Bakalovi už dříve opakovaně popřeli, že by plánovali i prodej vydavatelství Economia. „Byla to správná investice a vždycky byla plánovaná jako dlouhodobá. Každý rok dostáváme několik nabídek a já už se tomu směju, že pokaždé když přijedu do České republiky, tak se mě někdo ptá, jestli byla Economia prodána. Už to slyším asi pět let. Nic takového nepřipravujeme, ta hodnota společnosti se akorát zvedá,“ uvedla letos v únoru v rozhovoru pro ČRo Plus miliardářova manželka Michaela Bakala.

Kromě Economie vlastní Zdeněk Bakala v Česku i síť dvanácti luxusních butiků s módou a šperky v pražské Pařížské ulici, a to prostřednictvím společnosti Luxury Brand Management. Podle nové výroční zprávy měla tato společnost loni tržby zhruba 600 milionů korun a prodělala necelých 40 milionů. O rok dříve přitom její ztráta dosáhla přes sto milionů. Právě o této firmě se nejčastěji spekuluje, že ji chce bývalý uhlobaron Bakala také prodat. „Takové informace se objevují periodicky, nikdy jsme je nekomentovali a nebudeme ani nyní,“ říká k tomu mluvčí Bystrov. Podle neoficiálních informací je důvodem, proč k prodeji nedošlo, relativně nízká nabízená cena a „nedostatek kupců“. Kromě dalších nemovitostí vlastní Zdeněk Bakala v tuzemsku také 70procentní podíl v softwarové firmě Worehorse Studios. Tu proslavil vývoj úspěšných počítačových her jako je Mafia či Kingdome Come.

Do Česka už téměř nejezdí

Celkově je tak nyní majetek rodiny Bakalů v tuzemsku podle Michaely Bakaly v hodnotě kolem osmi až devíti miliard korun. „Naše aktivity se rozprostřely do celého světa. Gró už v České republice není. Ani to není naší strategií,“ uvedla ve zmíněném rozhovoru.

Prodej Fóra Karlín ani možný odchod z obchodu s luxusem nicméně podle Bystrova není předzvěstí úplného odchodu Zdeňka Bakaly z Česka. „Nikoli, pan Bakala má v České republice stále poměrně velkou část majetku, o jehož prodeji neuvažuje,“ upozornil Bystrov.

Podnikatel nicméně do Česka podle dostupných informací téměř nejezdí. A to přesto, že má stále trvalé bydliště na šumavské Modravě, kde si vybudoval luxusní dům. S rodinou nyní žije ve švýcarském Nyonu, často pobývá také v Americe, kde zainvestoval mimo jiné do půdy či vinic.

OKD

V tuzemsku se navíc stal kvůli pádu OKD, v němž vlastnil zhruba třetinový podíl, ale byl jeho hlavní tváří, otloukánkem části politiků. K největším kritikům patří hlavně prezident Miloš Zeman, který na miliardáře nezapomněl ani ve svém letošním inauguračním projevu. Tam ho označil za skvrnu, která Česku kazí jinak úspěšný boj s „ekonomickými mafiemi“.

Situaci zkomplikovalo také to, že vedení OKD po krachu firmy podalo na Bakalu a dalšího spoluvlastníka, firmu NWR, žalobu. V ní se domáhá vrácení 24 miliard korun údajně neoprávněně vytažených z firmy formou dividend a dalších plateb. Jeho kroky v těžební společnosti také prověřuje policie. Letos se děním v OKD začala zabývat i poslanecká vyšetřovací komise. Zdeněk Bakala veškerá obvinění odmítá.