Poslanci schválili prodloužení výhod pro firmy zaměstnávající lidi s postižením i na příští rok

Firmy, které zaměstnávají postižené pracovníky, nebudou muset zřejmě ani v příštím roce dokladovat úřadům práce svoji bezdlužnost, pokud budou v době nařízených omezení žádat o příspěvky na jejich zaměstnávání. S příspěvkem budou moci čerpat i peníze z programu Antivirus. Počítá s tím novela zákona o zaměstnanosti, kterou v pátek ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Praha 19:51 4. prosince 2020

Novelu o zaměstnanosti se změnou pravidel u potvrzení o bezdlužnosti u příspěvků na zaměstnávání postižených vláda prosadila v dubnu v první vlně koronavirové nákazy. Zaměstnavatelé za nouzového stavu nemuseli dokládat úřadu práce, že nedluží na daních či odvodech a penále. Podle ministerstva práce by totiž nemuseli kvůli vytíženosti úřadů a omezení jejich provozu dostat potřebné doklady včas a o podporu od státu by mohli přijít. Lidé s handicapem by tak mohli ztratit práci. Povinnost platit daně a odvody či dluhy a penále norma neruší.

Firmy mohou čerpat příspěvek na handicapované pracovníky i v době, kdy museli za nouzového stavu omezit výrobu či služby a nechat zaměstnance doma. Mírnější pravidla podle nynějšího zákona mají platit jen do konce roku. Novela je proto prodlužuje na celou dobu nařízených omezení.

„Epidemie onemocnění covid-19 nebude omezena pouze na rok 2020 a opatření bude třeba přijímat i v následujícím období,“ uvedlo ministerstvo práce v podkladech k zákonu.