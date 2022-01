Nejistota s covidem. Veřejné zdravotní pojištění loni vykázalo schodek zhruba 15,6 miliardy korun

Systém veřejného zdravotního pojištění zřejmě vykáže za loňský rok schodek zhruba 15,6 miliardy korun. Příjmy činily 405,6 miliardy korun, výdaje 421,3 miliardy korun. Deficit způsobilo především vysoké tempo růstu výdajů na zdravotní služby. Vyplývá to z hodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Dokument míří do připomínkového řízení, poté by jej měla projednat vláda.

