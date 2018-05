Vojtěch chce zavést výsluhy pro zdravotní sestry. Po desítkách let by dostaly pět tisíc

Zdravotní sestry v nemocnicích by musely pro zvažované výsluhy odpracovat zhruba 20 až 30 let.

Uvedl to ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO v souvislosti s návrhem České asociace sester na zavedení několikatisícové odměny.

Vojtěch už zadal Ústavu zdravotnických informací a statistiky, aby propočetl dopady možných odměn.

„My to teď na základě toho návrhu to spočítat, kolik sester by se to reálně týkalo. Nebyly by to všechny sestry, pouze ty tom směnném provozu hlavních lůžek. Ten návrh je dnes 5 000 korun po určité době odpracovaných let tak, jak je to u jiných profesí, kde jsou tyto renty poskytovány,“ řekl Radiožurnálu ministr v demisi.

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš už dříve řekl, že by mohly výsluhy pomoct řešit nedostatek sester ve třísměnném provozu v nemocnicích, a to hlavně na lůžkových odděleních. Aktuálně jich chybí asi 2 500.