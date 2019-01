Zdravotníci zvažují odchod ze zaměstnání. O změně práce loni uvažoval téměř každý druhý

Zhruba 40 procent zdravotníků loni plánovalo v příštích 12 měsících odejít ze zaměstnání. Uvedli to v dotazníku pro ministerstvo zdravotnictví, který vyplňovali od loňského srpna do října. Vyplnilo jej přes 15 tisíc lidí, nejčastěji všeobecné zdravotní sestry s praxí přes deset let. Výsledky ministerstvo zveřejnilo ve středu.

