Cigarety dražší o deset procent, lihoviny o třináct. Vláda schválila návrh ministerstva financí

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Praha 16:42 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít