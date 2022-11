Zdražení dřevěných pelet. ‚U paliv se nevyplatí křečkovat, zvedají se tím ceny na trhu,‘ radí odborník

Dřevo, dřevěné brikety anebo pelety – poptávka po alternativních zdrojích tepla stoupá. Cena za kilogram pelet ale meziročně stoupla o 150 %. Loni stál patnáctikilogramový pytel pelet 100 korun, letos je to 250. „Domácnosti v panice nakupují více pelet, než potřebují,“ upozorňuje předseda asociace Česká peleta Vladimír Stupavský. Kdy ceny zase klesnou? A kdy se vyplatí tuhá paliva pořizovat? Rozhovor Praha 17:22 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevěné pelety | Zdroj: Fotobanka Profimedia | ©

Proč jsou pelety teď tak drahé?

Způsobilo to především chování Ruska a válka na hranici Evropy. A to, že domácnosti v panice nakupují více pelet, než potřebují. Průměrný rodinný dům v Čechách spotřebuje pět tun pelet za topnou sezonu a letos domácnosti nakupovaly daleko více – i trojnásobné množství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pelety a brikety jsou dostupné 12 měsíců v roce a stačí je nakoupit na jednu topnou sezonu dopředu. Domácnosti by si měly tuhá paliva nakupovat na jaře nebo v létě, kdy je cena nejnižší, radí Vladimír Stupavský

A poptávaly to od různých distributorů. Proto byl v září a říjnu pelet nedostatek, ceny se vyšplhaly až na 150 % ceny z loňského roku a pelet bylo za tuto cenu nedostatečné množství na trhu. Což už se zlepšilo.

Vyplatí se vůbec zásobit se na několik let dopředu? Drží si pelety svou kvalitu? Nenavlhnou?

Pelety se nepřizpůsobují tak, že by vlhkost nasávaly nebo se snižovala jejich jakost. U všech paliv se ale nevyplatí příliš křečkovat. Tím se akorát zvedají cenu na trhu.

Je úplně běžné, že pelety a brikety jsou dostupné 12 měsíců v roce a stačí je nakoupit na jednu topnou sezonu dopředu. Poradím, aby si domácnosti tuhá paliva nakupovaly vždy na jaře nebo v létě, kdy je cena nejnižší.

Zlevní ještě cena pelet do konce roku? Všechno asi záleží jenom na tržním chování a na tom, kolik jich budou lidé kupovat...

Přesně tak, mám potvrzeno od distributorů, že nový zájem o pelety pohasl. Domácnosti jsou zásobeny – kdo potřeboval pelety, ten je dostal.

Ale v září a říjnu si musely domácnosti několik týdnů počkat, protože prostě nebyly kapacity je všechny zavézt tak rychle.

A na příští rok očekáváme, že po topné sezoně ceny dřevních paliv spadnou velice výrazně dolů. Od dubna by se měly domácnosti znovu zajímat o to, aby si zajistily vytápění na příští topnou sezonu. Tuto sezonu musí s cenami vydržet. Není to ještě tak masivní zdražení, jaké zažíváme třeba v případě plynu a elektřiny.

Takže v dubnu budou pelety opět zhruba za sedm korun za kilo?

Čekáme, že to spadne pod deset korun za kilo. Neumím předpovědět, zda to bude sedm nebo osm korun. Poptávka opravdu klesla, pohasla a navíc spousta lidí má palivo na více než jednu topnou sezonu, takže nebude co prodávat.

Mají lidé, kteří topí peletami, nějakou jinou možnost? Dají se pelety něčím nahradit?

Obyčejně peletová kamna a kotle umí spalovat pouze dřevní pelety, ale existují výjimky – více palivové kotle, které dokážou spalovat i kusové dřevo.