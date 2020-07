Praha kvůli koronaviru možná zdraží jízdné a parkovné. Roční Lítačka by mohla stát zhruba 5500 korun

Praha se chystá zdražit jízdné v městské hromadné dopravě a parkovné v modrých zónách. Důvodem jsou důsledky koronavirové pandemie, při které se hlavnímu městu výrazně propadly příjmy z jízdného hlavně od turistů. Podle pražské radní Hany Marvanové (za STAN) na jednání tento týden padly návrhy na zvýšení cen téměř všech tarifů jízdného, roční kupon by zdražil z nynějších 3650 korun na zhruba 5500 korun. Uvedl to v pátek server E15.cz. Praha 10:55 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) uvedl, že město v souvislosti s hledáním řešení a úspor diskutuje s dopravní podnikem o různých variantách a scénářích.

„Předpokládáme, že to ve finále bude kombinace různých opatření,“ řekl serveru E15 náměstek bez bližších informací.

Plán na zdražování jízdného a nacházení úspor představil Scheinherr i na středečním jednání zástupců městské rady s odborovými organizacemi dopravního podniku.

Scheinherr podle předsedy odborů dopravního podniku Luboše Olejára řekl, že v případě podpory by ceny zvýšil od léta, usiluje o to prý Praha sobě. Zdražení modrých zón náměstek neupřesnil, mělo by ale vést ke zvýšení prodejů jízdenek, doplnil Olejár.

O podpoře návrhu na zdražení parkovného se bude rozhodovat v příštích týdnech, uvedl server. Koaliční Piráti podle něj chtějí návrh Prahy sobě doplnit o pravidla zprůhledňující výběrová řízení dopravního podniku.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy.

Loni dopravní podnik utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), v opozici jsou ODS a ANO.