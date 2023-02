Místo sídliště byt u pláže. Češi kvůli vysoké inflaci investují úspory do zahraničních realit

Skokové zdražování nemovitostí v Česku loni zvedlo zájem lidí o byty nebo domy v zahraničí. Zájemci je seženou často za nižší ceny než nemovitosti na domácím trhu. Češi se orientují hlavně na lokality u moře nebo na horách. Za cenu panelákového bytu na českém sídlišti si lidé aktuálně koupí třeba byt v severní Itálii. Praha 23:41 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokové zdražování nemovitostí v Česku loni zvedlo zájem lidí o byty nebo domy v zahraničí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr Zapletal se před časem rozhodl investovat do výstavby hotelu v Gruzii, přímo na pláži blízko turisticky vyhledávaného města Batumi. Jednotlivé apartmány teď nabízí k prodeji. A zájem je hlavně mezi českými kupci velký.

Češi kvůli vysoké inflaci investují svoje úspory do zahraničních realit. Ty jsou totiž často levnější než nemovitosti v Česku. Detaily má Zuzana Švejdová

„V této chvíli máme hotové dvě budovy, kde máme zkolaudovaných 129 pokojů. Drtivou většinou apartmánů jsme prodali české klientele. V našem projektu chceme, aby si investoři koupili nemovitost a nemuseli se o ni starat,“ popisuje podnikatel pro Radiožurnál.

Cesta k výstavbě hotelu ale nebyla jednoduchá. Podle Zapletala je v Gruzii problém třeba se sháněním pozemků, jejich velkou část totiž vlastní vláda. Komplikace nastaly taky se stavebním materiálem.

„V Gruzii nekoupíte nic v evropském standardu, nic v té kvalitě. Veškeré materiály jsme dováželi ze všech koutů světa. Hodně materiálu máme z České republiky, Polska, Španělska. Třeba kámen jsme vezli z Indie. Zadávali jsme nějaké zakázky v Turecku,“ vypočítává Zapletal.

Rostoucí zájem Čechů o zahraniční nemovitosti potvrzují i realitní kanceláře, které prodej zprostředkovávají. Třeba jeden z největších realitních portálu Sreality.cz zaznamenal boom poptávky už předloni, kdy se zájem zvedl na dvojnásobek.

„Takto měřená poptávka rostla i v minulém roce, a to o dalších 20 procent. Průměrně jsme loni každý měsíc obdrželi téměř 100 tisíc dotazů na zahraniční nemovitosti,“ říká mluvčí serveru Kristýna Hořovská s tím, že lidé častěji vyhledávají domy než byty. Z lokalit pak vedou Chorvatsko, Itálie a taky Španělsko.

Hluboko pod průměrem

Právě ve Španělsku a Itálii jsou ceny ve srovnání s českými nemovitostmi výhodnější. Například třípokojový byt s terasou v blízkosti pláže nedaleko italských Benátek vyjde na tři a půl milionu korun. Pro srovnání: byt o stejné dispozici na Praze 4 je v inzerci za sedm a půl milionu.

„V posledních letech byl nárůst v České republice takový, že je už mnoho míst v Evropě, kde se to vyplatí. Byty v severní Itálii jsou klasicky za cenu panelákových bytů na českých sídlištích, nemovitosti v Alpách ve střediscích, kde se lyžuje do 2000 metrů nad mořem, stojí stejně jako u nás, kde je pět sjezdovek a lyžuje se kolem tisíce metrů,“ popisuje jednatelka společnosti Domus Global Hana Čmakalová.

Zatímco nemovitosti u moře lidé kupují zpravidla k rekreaci a vlastnímu užívání, u apartmánů nebo domů na horách či v Alpách vedou investice za účelem pronájmu.

„Co se týče přímořských oblastí, tam apartmány začínají od nějakých dvou a půl milionů korun až po vily v milionech eur. My většinou prodáváme domy v Rakousku, kde se cenově pohybujeme od osmi milionů korun do asi 25 milionů korun. To je taková klasická česká poptávka,“ dodává Čmakalová.

Například jednatel realitní kanceláře Mia Reality Vladimír Dostál prodává španělské nemovitosti už třináct let. Cenově jsou podle něj stále hluboko pod českým průměrem: „U bytu ve Španělsku se třemi ložnicemi, dvěma koupelnami, obývacím pokojem, kuchyní a kompletním zařízení se cena pohybuje kolem dvou a půl až tří milionů.“

Kvůli velkému zájmu, a to i ze stran zahraničních kupujících, se ale počet inzerátů postupně snižuje a nemovitosti mizí rychle. „Ještě v roce 2015 jsme mívali v nabídce kolem 750 nemovitostí. V současné době jich máme v nabídce 350, z toho je kolem 200 nemovitostí novostaveb. Developeři nestačí stavět, jaký je o ně zájem,“ všímá si Dostál.

Zatímco třeba před deseti lety nakupovali zahraniční nemovitosti hlavně lidé v důchodovém věku, dnes jsou mezi kupujícími častěji movitější lidé kolem pětatřiceti let. Jako jeden z hlavních důvodů ke koupi nemovitosti v cizině udávají vysokou inflaci v Česku. Chtějí totiž alespoň zčásti uchránit svoje peníze před jejich znehodnocením.