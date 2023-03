Nárůst cen potravin je neúnosný, musíme posílit soběstačnost českého zemědělství, říká ekonom

Čeští spotřebitelé čelí extrémnímu zdražování potravin. Zatímco na Slovensku obchodní řetězce dobrovolně zastropovaly ceny některých položek, česká vláda sází na přísnější monitoring trhu a kontrolu cenotvorby. Nová meziresortní skupina Národní ekonomické rady vlády, která se schází v úterý, má prověřit celý řetězec od zemědělců přes potravináře až po obchody. Její člen, ekonom Petr Zahradník byl hostem Radiožurnálu. Praha 11:24 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ekonoma Petra Zahradníka musí Česko masivně investovat a posílit svou zemědělskou soběstačnost | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S čím jdete na schůzku skupiny, co od ní čekáte?

Je hlavně dobré, že se schůzka koná, protože zatím ani nebyla potřeba tento zapeklitý problém řešit. Když se ale podíváme na inflaci potravinářských výrobků, vidíme, že to je opravdu ten nejvýznamnější „vzlínač“ celkové inflace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dlouhodobým řešením je jednoznačně masivně investovat a masivně posílit českou zemědělskou soběstačnost, míní Petr Zahradník

V současné době je daleko významnější než loňský „evergreen“ ceny energií. Je zapotřebí tuto situaci řešit. Vy jste zmínil v úvodním slově v podstatě tři klíčové aktéry – prvovýrobce, zpracovatele a obchodníky. Možná bych dodal ještě čtvrtého aktéra, kterým jsou dovozci. To proto, že české zemědělství a české potravinářství začíná být čím dál tím méně soběstačné.

I na tuto oblast je zapotřebí se podívat. Jak je například možné, že v zemích typu Nizozemsko a Německo, kde je mzdová úroveň třikrát větší a náklady dvakrát větší než v Česku, jsou výrobci schopni konkurovat našim „levným“ výrobcům a zpracovatelům?

Čistý zisk ČEZ loni osminásobně vzrostl na 80,7 miliardy. Důvodem je enormní zdražování energií Číst článek

Schůzka by snad měla vyústit v jakousi objektivní mozaiku toho, kde jsou pravé příčiny, a na základě toho nastavit doporučení.

Máte na to vy nějaký osobní pohled? Zdá se, že to hází jeden na druhého. Kde je tedy ten problém?

Myslím si, že se to liší dokonce komodita od komodity, respektive výrobek od výrobku. Obecně zemědělství je energeticky vskutku náročné, ale je rozdíl mezi tím, zda „vyrobím“ nebo sklidím nějakou komoditu a posílám ji dál, nebo jestli ji musím následujících několik měsíců skladovat, starat se o ni a až potom ji distribuuji.

Chci tím říct, že třeba ovocnáři jsou na tom z hlediska dopadu energetické situace hůře než například výrobci živočišných produktů. Toto rozklíčování považuji za velmi důležité.

V Česku bují kyberútoky na bankovní účty. FAÚ podal loni rekordní počet trestních oznámení Číst článek

Řekl bych, že je důležité do debaty vtáhnout i aktéry samotné, nejenom resorty. Aby třeba udělali něco, co vidíme v současné době na Slovensku. Obchodní řetězce tam v podstatě „dobrovolně“ dosáhly určité cenové dohody. Následující tři měsíce prostě nebudou měnit ceny těch nejcitlivějších výrobků.

To vidím jako krátkodobé řešení, ale dlouhodobé řešení je jednoznačně masivně investovat a masivně posílit českou zemědělskou soběstačnost. Přesměrovat třeba i prostředky evropských fondů ze společné zemědělské politiky Programu rozvoje venkova na problematické oblasti.

Bez investic to zkrátka nepůjde. Cenové zastropování je pouze řešení následků, nikoliv příčin.

Evropský parlament k zateplování domu nikoho nenutí. Státy s tím ale lidem mají pomoct, říká expert Číst článek

Jak rychle by měla komise, která se v úterý schází poprvé, přijmout nějaké opatření? Jsou to řádově dny nebo týdny, kdy se dočkáme nějakého řešení?

Řekl bych, že „slovenské“ řešení by mělo přijít v řádu dnů, maximálně nízkých týdnů. To znamená dohodnout se v oblasti obchodních míst. Zejména u položek, kde meziroční nárůst činí třeba i sto procent nebo hodně desítek procent, je potřeba tento vývoj zastavit. Z hlediska spotřebitele je neúnosný.

Investiční záležitosti, případně i věci, které jsou spojeny s možným dumpingovým dovozem, vyžadují samozřejmě delší práci. Dumpingový dovoz je podle mě možné odstranit nebo alespoň částečně eliminovat během měsíců, ale investiční úvahy jsou věci na léta.

Nicméně pokud se během několika málo let rozhodneme, že budeme masivně investovat například do obnovy kapacit v oblasti ovocnářství, výroby brambor nebo tradičních komodit, které jsou pro české země typické po staletí, bude to samozřejmě mít efekt na další dlouhá desetiletí.

Družicové megakonstelace typu Starlink způsobují světelné znečištění, tvrdí vědci. Chtějí jejich zákaz Číst článek

Doporučil byste tedy i u nás zastropování cen některých komodit?

Zastropování ze strany státu asi ne. Pokud k tomu zastropování dojde na základě dohody, to znamená tržních aktérů, tak ano.

Má vůbec stát nějaké nástroje, kterými je možné ovlivnit cenotvorbu?

Myslím si, že je to opravdu účinná kontrola. Mám pocit, že je tady pořád příliš mnoho kontrolních orgánů, které taktéž svádějí vinu jeden na druhého.

Jeden kontrolní orgán říká, že může nebo spíše nemůže kontrolovat výši marží, druhý kvalitativní parametry atd. Takže jde i o sjednocení kontroly a identifikaci opravdových problémů. Není přece normální, že kontrolní orgány říkají, že se nic neděje, a cena přitom nekontrolovaně roste. To je zapotřebí vyřešit.