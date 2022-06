Zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun? Zdroje na to jsou, míní poslanec Juchelka

Vláda chce kvůli zdražování od července zjednodušit přístup k některým sociálním dávkám. Mělo by jít o žádosti o příspěvek na bydlení a o pravidla pro čerpání rodičovské. Podle opozice to ale v době mimořádného zdražování nestačí a hnutí ANO mimo jiné navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek ze 300 na 400 tisíc korun, což by podle Aleše Juchelky (za ANO) mohlo pokrýt inflaci. Praha 0:10 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Juchelka | Foto: Jessica Petrů

Podle stínového ministra práce a sociálních věcí by navýšení vyšlo stát na asi 15 miliard korun a poukazuje přitom na to, jak svým občanům pomáhají okolní státy. Například Rakousku prý takto vynaloží téměř 700 miliard korun:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s poslancem Alešem Juchelkou (ANO)

„Jen v letošním roce činí přímá plošná pomoc občanům 148 miliard korun. Domnívám se, že tato vláda je s pomocí pozadu. I proto navrhujeme opatření na pomoc lidem, kterých se ta inflace bezprostředně dotýká,“ upozorňuje Juchelka.

Poukazuje na to, že mladým rodinám rostou náklady nejen na péči o dítě, ale například i na hypoteční úvěry. „Desítky tisíc lidí budou měnit fixaci úroku na své bydlení, potřebujeme těmto rodinám pomoci,“ dodává.

Peníze by na to Juchelka hledal například v téměř 150 miliardách nevyplacených dividend ze společnosti ČEZ, jejíž čtvrtletní hospodaření je prý na trojnásobku zisku za loňský rok. „Domnívám se, že finance tady jsou. Můžeme o tom samozřejmě diskutovat, ale vidíme, že zdroje jsou,“ uvádí.

Vláda dělá něco špatně

Juchelka současně kritizuje ministerstvo financí za to, že nedokáže predikovat, jakým způsobem se bude státní rozpočet do konce roku vyvíjet. Nevyhnutelně prý bude třeba novelizovat zákon o státním rozpočtu a poté se uvidí. Proč ale v takto nejisté době navrhuje další výdaje?

„Ty výdaje nenavrhujeme jen my. Snažíme se reagovat na to, co tato vláda dělá, a to v rámci kontextu doby, kdy 24 z 28 států v Evropě pomáhá plošně a kdy já, který jsem z Ostravy, každý den vidím, jak lidé jezdí nakupovat potraviny a pohonné hmoty do Polska, kde ušetří tisíce korun měsíce. A tak si říkám, že tato vláda dělá něco špatně,“ podotýká.

Podle mnohých ekonomů bylo ale tempo zadlužování, které nastolila vláda Andreje Babiše (ANO), neudržitelné a je jednou z hlavních příčin současné inflace. Juchelka namítá, že Česko je šestou nejméně zadluženou zemí v Evropě a že existují i další faktory, včetně zvyšování úrokových sazeb centrální bankou, které lidem prodražuje například hypotéky.

„Nikdo z hnutí ANO není samozřejmě pyšný na to, že se tady udělal schodek rozpočtu, jaký se udělal. Ale na druhé straně já si pamatuji všechny ty debaty ve sněmovně, ať se prostě pomáhá, a to i z více pramenů. Na to bychom neměli zapomínat,“ uzavírá.

Co říká na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k oběma komorám českého parlamentu? Poslechněte si v záznamu Interview Plus Jana Bumby.