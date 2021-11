‚To nikdo nepamatuje.‘ Stavby rodinných domů i rekonstrukce se letos výrazně prodraží

Čechům se tento rok výrazně prodraží rekonstrukce a stavby rodinných domů. Materiály jsou stále dražší a v některých případech ceny překonávají rekordy. Zboží jako jsou třeba cihly kvůli velké poptávce chybí úplně a čekací lhůta je i několik týdnů. Obchodníci přiznávají, že obdobnou situaci nikdy v minulosti nezažili. Důvodem skokového zdražení je mimo jiné pandemie koronaviru, která ve světě zpomalila výrobu a následně i přepravu zboží. Původní zpráva Praha 13:38 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavaři kvůli stále dražšímu materiálu přeceňují projekty, a to i u probíhajících staveb. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0,©

Rodina Elišky Flídrové se rozrostla a minulý rok si proto pořídila starší dům, který se teď snaží opravit svépomocí. Na rekonstrukci si vyčlenila milion korun. Jenže letošní zdražení stavebního materiálu překazilo rodině plány a cílovou částku bylo potřeba navýšit.

„Tak 80 procent stavebního materiálu jsme nakoupili za loňské ceny a to, co jsme museli nakupovat letos, je opravdu navýšené zhruba o třetinu, tudíž se nám rekonstrukce prodražila tak o 100 až 150 tisíc korun,” popisuje pro Radiožurnál Flídrová.

Skokově zdražuje materiál z kovu, plastu, ale i dřeva. Jen třeba cena nosných stavebních OSB desek se od loňska ztrojnásobila. U některého zboží teď prodejci přepisují ceny směrem nahoru denně.

To potvrzuje i ředitel společnosti Stavebniny DEK Radek Vít. „Zboží přeceňujeme prakticky neustále. Takto výrazný cenový nárůst v takto širokém portfoliu materiálu si během existence firmy, což je 28 let, nikdo nepamatuje. Je to naprosto bezprecedentní a výjimečné,” popisuje.

Ten, kdo staví nebo nemovitost opravuje, musí počítat s tím, že vydá víc peněz. „V tuhle chvíli máme odhady, že u běžného rodinného domu je meziroční navýšení nákladů na stavební materiál v celém průřezu stavby zhruba plus 15 procent,“ pokračuje Radek Vít.

Nedostatek zboží

Zdražení jde napříč sortimentem. Třeba společnost CHB Dřevostavby má zakázky až na tři roky dopředu. Podle spolumajitele firmy Romana Chudého zákazníci s navýšením celkové ceny už dopředu počítají.

„Děláme nabídky a každým dnem nebo týdnem se to mění. V pátek uděláme nabídku a v pondělí už je jiná,“ říká Chudý. „Hodně lidí chce tu cenu fixovat, ale my víme, že to nejde. Plast, barvy, omítky, polystyren, beton, písek – všechny tyto materiály šly nahoru,“ dodává.

Rodinná společnost Betonpres vyrábí střešní tašky. Při jejich převozu a uskladnění se neobejde bez dřevěných palet. Jenže právě jejich ceny od začátku roku výrazně rostou. Což firma musela promítnout i do cen střešní krytiny.

„Expedujeme veškeré zboží na dřevěných paletách. Ještě v lednu v únoru letošního roku se nám dařilo nakupovat palety okolo 180 korun za kus a momentální cena je kolem 340 až 350, takže prakticky se to zvedlo až na dvojnásobek,” říká manažer marketingu podniku Michal Ponec.

Nejenom, že stavební materiál zdražuje, některé zboží zákazníci seženou jen stěží. Třeba na cihly mají někteří prodejci i pořadník. Čekací doba je totiž aktuálně i několik týdnů nebo i měsíců.

„Momentálně je největší problém v cihlářském sektoru, kdy čekáme na materiál, který jsme objednávali v červnu ještě doteď. Ty dodací termíny jsou opravdu teď naprosto brutální. Víme už, že někteří výrobci zastavili příjem objednávek až do konce roku, protože nemají vůbec kapacity,“ říká vedoucí střediska Stavebnin PRO-DOMA v Litomyšli Zdeněk Ševčík.

To ale komplikuje práci i samotným stavebním firmám, které nabírají zpoždění. Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research z konce září muselo kvůli chybějícímu materiálu pozastavit výstavbu přes 40 procent firem.