Za lahvové i čepované pivo si Češi připlatí. Pivovarům se zvedají náklady na obaly, suroviny i energie

Po loňském zdražování plánují i letos některé pivovary zvýšit ceny. A to nejenom u plechovek, ale taky u sudového piva. Úpravu cen směrem nahoru už oznámil například Budějovický Budvar, Samson i Pivovary Staropramen. Výroba se podnikům prodražuje hlavně kvůli rostoucím cenám obalů, surovin a energií. Zákazníci proto musí počítat s tím, že si připlatí i v hospodách. Praha 9:30 13. ledna 2022

V pražské restauraci U Kašpárka stál ještě loni půllitr plzeňského piva 49 korun, dnes už za něj zákazníci zaplatí dvaapadesát korun. Podle číšníka Vaška se ale podnik zdražování dlouho bránil.

„Pět let jsme drželi cenu a teď jsme ji samozřejmě kvůli vstupním nákladům museli zvednout. Zdražovaly se i suroviny, prostě všechno,“ říká číšník Vašek.

Existuje cenový strop, kdy už si zákazníci řeknou, že je to opravdu dost peněz? „Ten strop už padnul těma padesáti korunami - to je taková psychologická hranice, podle mě. Ta už teď padla a nejenom u nás - konkrétně já mluvím o té Plzni. Ve většině hospod v Praze už padla ta hranice padesáti korun,“ odpovídá.

Obvykle tu vytočili v průměru přes sto litrů piva. Pandemie koronaviru a vládní opatření ale spotřebu výrazně srazily. Vyšší cena piva však prý roli hraje.

‚Nechodí lidi‘

„Byli jsme někde na deseti procentech výtoče, nebo možná ještě míň. Tam jsme úplně skončili s okénkem. V tuhle chvíli se málo lidí vrátilo do hospody, je mnohem míň lidí. Nemyslím si, že je to kvůli zdražení piva. Celkově chodí od pandemie do hospody míň lidí,“ popisuje situaci v pražské restauraci.

A podobný scénář je vidět i v jiných hospodách. Třeba horská restaurace ve Vysokém nad Jizerou je teď plná hostů a většina z nich má pivo na stole. Ceny tu zvyšovali už ke konci loňského roku, říká servírka Tereza.

„Zdražovali jsme na začátku prosince o tři kačky. Nabízíme čtyři druhy piva: Plzeň, Kozel, Radegast a speciál. U všech jsme zdražili stejně o tři koruny,“ vyjmenovává.

I tak ale podle servírky Terezy zákazníci konzumaci piva neomezili. Zdražení přesto vnímají. Třeba jako zákazník Tomáš.

„Mě zajímá - vy tady máte Plzeň - ta tady stojí 42 korun. To je úplně zadarmo. Já jsem z Prahy. Zdražování velmi vnímám. Máme doma výčep, objednáváme si sudy a všimli jsme si, že je to teď i o stokorunu dražší,“ připouští.

Obaly, suroviny i energie

Zdražování navíc nekončí. Už od ledna zvýšily ceny Pivovary Staropramen. A to u vybraného baleného piva, dodává mluvčí podniku Denisa Mylbachrová.

Hlavním důvodem byl znatelný nárůst některých klíčových vstupů - především pak obalů, surovin, energie a logistických nákladů. V průměru se cena pro naše obchodní partnery zvýšila o 6 procent.

Cestou zdražování šel od letošního ledna taky Budějovický Budvar. Ceny sudového piva navýšil zhruba o tři procenta. Během následujících měsíců plánuje zvednout i cenovky u lahvového piva a plechovek