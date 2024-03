Zdražovat známky ani rušit pobočky nebudeme, za výplatu důchodů ale chceme víc, říká šéf pošty

Česká pošta se doposud potácela v miliardových ztrátách, zavírala pobočky a propouštěla lidi. Letos ji čekají velké změny. Do konce roku musí připravit transformaci, která bude znamenat její rozdělení na dvě části. Bude soutěžit o novou licenci na poštovní služby hrazené státem. A po letech chce skončit s černou nulou, tedy bez ztráty. Peníze a vliv Praha 9:00 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Za loňský rok nicméně opět Česká pošta skončí v červených číslech, i přes loňská tvrdá opatření. Ztráta ale má být mnohem nižší než dřív, i než byl původní plán pro rok 2023, pohybovat se bude kolem 750 milionů korun, řekl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus generální ředitel pošty Miroslav Štěpán.

Do čela pošty ho oficiálně jmenoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před měsícem, pověřený jejím řízením je ale už od loňska.

Ztrátu pošta stáhla z původně očekávaných až tří miliard korun na začátku roku 2023, poté, co přijala razantní plán úspor. Pak pošta odhadovala výsledek na minus 1,5 miliardy, nakonec skončí na polovině.

Podnik ušetřil například 700 milionů korun na zrušení tří stovek poboček pošty. Nyní jich je 2900, z toho sama pošta jich provozuje dva tisíce, další platí formou služby Pošta partner, kdy listovní služby provozují soukromníci třeba v prodejnách potravin. Za dalších zhruba 700 milionů korun loni také pošta prodala nepotřebné nemovitosti a propustila celkem 1300 lidí. Zdražila také listovní služby.

Žádnou další vlnu rušení pošt a propouštění lidí nyní podle Miroslava Štěpána pošta nechystá, a to ani v souvislosti s letošní přípravou transformace státního podniku nebo soutěže o novou licenci na poštovní služby, kterou má firma jen do konce letošního roku. „Nepočítáme s tím,“ uvedl Štěpán k dalšímu zavírání pošt.

Pošta také nebude jako loni zdražovat známky. „Nemyslím si, že je v tuto chvíli trh listovních a peněžních služeb podhodnocen. To znamená, že bychom uvažovali o nějakém zdražování,“ reagoval Štěpán.

Usilovat ale chce o reálné úhrady například za doručování důchodů. „Doručovat dneska důchody za 35 korun, tak to je opravdu hodně pod náklady. Bavíme se o tom, abychom dostali zaplaceno tolik, kolik máme náklady bez maržové přirážky,“ zdůraznil.

Na novou licenci na takzvané veřejnoprávní služby, kam patří právě povinnost doručovat poštu i do odlehlých míst republiky každý den, vypisuje soutěž pravidelně Český telekomunikační úřad. V minulých letech se ale nikdo jiný než státní pošta nepřihlásil. Ani nyní Štěpán neočekává konkurenci.

Samostatná Balíkovna

„Počítáme s tím, že do konce pololetí budou vypsány podmínky tendru a my se přihlásíme,“ uvedl. Nyní se podle něj ještě s ČTÚ a ministerstvem vnitra jako zakladatelem pošty vede diskuse, co by pro zájemce o službu doručování, na kterou stát posílá dotaci zhruba 1,5 miliardy korun ročně, mělo být povinné.

„My tvrdíme, že se nemůžeme dívat na trh poštovních základních služeb v roce 2024 optikou třeba roku 2015, o čemž jsou dnešní podmínky,“ uvedl Štěpán. Tím je třeba povinností mít v rámci licence i část balíkových služeb, které ale již ovládly privátní firmy.

Oddělení komerční činnosti, jako je posílání balíků, od veřejnoprávní části objednávané státem je také podstatou připravované transformace České pošty. Hotová má být podle rozhodnutí vlády z loňského června k 1. lednu 2025.

Štěpán potvrdil, že zůstane státní podnik Česká pošta pro doručování listin a peněz (pokud získá novou licenci) a druhá část bude nově akciová společnost. Do ní bude spadat hlavně nynější služba Balíkovna a příslušná logistika.

Podle Štěpána by pak měla být část této akciovky na prodej. „Neříkám, že majoritu, ale myslím, že určitě nějakou zásadní minoritu bychom měli kapitalizovat,“ uvedl šéf pošty.

Důvodem mimo jiné podle něj je, že na potřebné investice do této části, kde poštu drtí konkurence, nejsou peníze. „Pokud by samostatná logistika zůstala bez dodatečných investic, a já říkám upřímně, že Česká pošta na ty investice v tuto chvíli nemá kondici, tak by to bylo špatně pro celou republiku, podnik i všechny naše klienty,“ připustil Štěpán.

Prodej za miliardu a půl

Výraznou finanční injekci by pošta mohla ještě letos dostat za prodej svého sídla, historické budovy v centru Prahy v Jindřišské ulici. Obchod za miliardu a půl spustila už loni, zatím se to ale nepovedlo. Do aukce se nakonec nikdo nepřihlásil a zájem o budovu ztratil i pražský magistrát.

Nový pokus o prodej nyní pošta podle Štěpána připravuje. „Podle mých informací z přípravného procesu spustíme další kolo elektronické aukce v nejbližších měsících. Do pololetí bychom chtěli mít otestován zájem o tuto nemovitost a pak uvidíme podle podle reakcí, jak budeme postupovat dál,“ uvedl.

Pošta zřejmě nebude trvat na tom, aby nabyvatel musel provozovat v budově její pobočku. „Máme připravené varianty jak s pobočkou, tak bez pobočky,“ řekl Štěpán. Každopádně pošta zatím nechce jít pod stanovenou cenu 1,5 miliardy. „Nejsme v situaci, že bychom museli jít pod cenu a třeba v dalších kolech aukce cenu snižovat. To určitě není náš záměr,“ dodal Štěpán.

