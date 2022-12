Evropa musí investovat do zelené ekonomiky, jinak ztratí konkurenceschopnost, říká Jahn

Jedním z témat na evropském summitu, který skončil ve čtvrtek v Bruselu, byly masivní investice Spojených států do zelené ekonomiky. Člen představenstva za oblast prodeje a marketingu Škoda Mladá Boleslav a prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn Českému rozhlasu Plus řekl, že Evropa se touto cestou musí vydat taky, jinak přijde o konkurenceschopnost. Praha 14:06 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud Evropa nepůjde rychle cestou ivestic do zelené ekonomiky, tak podle Jahna ztratí konkurenceschopnost a pak se můžeme dostat do situace, kdy se budou vozy do Evropy více dovážet než vyvážet (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se na cenovém stropu pro plyn nedohodli. Jak důležité je podle vás zavést toto opatření na unijní úrovni pro český autoprůmysl?

Pro mě je to velké zklamání, protože ta potřeba je velká. Samozřejmě vítáme, že vláda zavádí stropy na ceny energií i pro velké firmy. Nicméně dlouhodobě je potřeba mít evropské řešení tak, aby ceny byly nastavené stejně pro všechny.

Takže doufám, že k této dohodě ještě dojde – když ne letos, tak v lednu, protože pro Evropu a její konkurenceschopnost oproti Asii a Severní Americe je to velmi důležité.

V Bruselu se na summitu mluvilo i o zastropování cen plynu a také reakce na masivní investice Spojených států do zelené ekonomiky. Bude podle vás třeba na tohle reagovat, aby Evropa nezaostala?

Určitě. Vidíme, že v přechodu na čistou mobilitu už Čína velmi dlouho podporuje elektrickou mobilitu, což se projevuje i na výkonnosti čínských výrobců elektrických vozů. Amerika jde teď stejnou cestou.

Nejde jen o podporu nákupu elektrických vozů, ale i podporu výzkumu, vývoje a investic do výroby elektrických vozů a součástek, jako jsou například bateriové články.

Pokud Evropa nepůjde rychle stejnou cestou, tak konkurence schopnost ztratí a pak se můžeme dostat do situace, kdy se budou vozy do Evropy více dovážet než vyvážet, jak je tomu dnes.

Je podle vás pravděpodobné, že se Evropa tou cestou vydá?

Myslím, že se jí vydat musí, jinak přijde o konkurenceschopnost automobilového průmyslu, který evropskou ekonomiku již dlouho výrazně táhne.

Kromě dlouhodobé reformy energetického trhu se evropští lídři bavili na summitu v Bruselu také o tom, jak pomoci evropským firmám vyrovnat se s obtížným přechodem na obnovitelné energie, který ještě komplikuje vysoká inflace spojená s drahým plynem a elektřinou. Jaká pomoc by z vašeho pohledu byla pro velké firmy nejefektivnější?

Věříme na to, že oddělení v tvorbě cen plynu od elektrické energie může pomoci snížit ceny. Pak Evropa potřebuje energetický plán, jak v příští dekádě chceme využívat zdroje elektrické energie.

Evropa v současné době tento plán nemá. Válka na Ukrajině a jiné okolnosti současné plány mění – je jiná situace. Evropa si musí říct, s jakými zdroji chce pracovat a jak budou investice do nich podporovány a využívány.

Dostatečné opatření

Mluvili jsme o evropských opatřeních, pojďme se teď zaměřit na státní. Česká vláda schválila ve středu zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy. Už dřív stanovila limit na šest korun za kilowatthodinu elektřiny a tři koruny za kilowatthodinu plynu. Je toto opatření dostatečné?

Doufám, že ano. Tento krok velmi vítáme, bylo to naprosto nezbytné, protože sousední státy k tomu přikročily také. Uvidíme, jak bude tato podpora čerpána, jak bude v realitě fungovat, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. V současné době jsme velmi rádi, že toto opatření je, a uvidíme, jak se projeví v realitě. Ale v současné době to považuji za dostatečné.

Teď ještě na skok k našim sousedům. Německý parlament totiž schválil regulaci energií už ve čtvrtek. Pro velké firmy jsou ceny elektřiny a plynu zhruba poloviční oproti těm v Česku. Bude podle vás tuzemský autoprůmysl po zavedení těchto opatření konkurenceschopný?

Nastavení v Německu se liší v jiných detailech. Strop je tam daný na 70 procent bývalé spotřeby, u nás je to 80 procent. Uvidíme. Jak říkám, myslím si, že v současné době je ten program dostatečný a uvidíme, jak se bude čerpat a jak ta situace v Německu bude opravdu vypadat. Zatím máme alespoň něco, jsme rádi a budeme se podle toho řídit.

Na závěr bych vás poprosil o stručný výhled. Co podle vás čeká automobilový průmysl v příštím roce? A případně pokud byste dokázal odhadnout výhled na několik let dopředu, i když ta doba je turbulentní? Chápu, že to není úplně jednoduchá otázka.

V příštím roce nás určitě čekají dvě výzvy. Jednak je to stabilizace dodávek v oblasti čipů. Doufám, že se bude kolem poloviny příštího roku stabilizovat, takže očekávám, že v druhé polovině příštího roku bude automobilový průmysl moci dostatečně vyrábět. I když na druhou stranu se snižuje poptávka díky možné recesi, ale poptávka a nabídka by se měla postupně vyrovnávat.

Také nás trápí současný návrh normy Euro 7, který by v té formě, ve které je předložen Evropskou komisí, by v podstatě zlikvidoval malé vozy se spalovacími motory a to již velmi brzy, v roce 2025. Takže tento návrh je potřeba upravit. To jsou takové dvě aktuální věci. Jinak středně době to budou investice do transformace na čistou mobilitu, zejména elektromobilitu. Všechny automobilky čeká kompletní změna portfolia, přestavba závodů. A my budeme muset do této transformace hodně investovat. Takže to je velká výzva.