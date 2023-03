Při zavádění plánu zelené ekonomiky budou muset platit limity, aby velké státy neměly výhodu

Evropská komise představila plán reagující na rozsáhlou podporu podnikům v transformaci na ekologičtější výrobu v USA. Program na přechod k zelené ekonomice má zajistit větší soběstačnost unijních států. Do roku 2030 by se tak v Evropě mělo vyrábět minimálně 40 % klíčových technologií pro produkci obnovitelné energie. Praha 20:46 19. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přechod k zelené ekonomice bude vyžadovat velké investice | Foto: Bastian Pudill | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Návrh je zcela jistě správný a ambiciózní, problém ale vidím v podobnosti EU a České republiky,“ uvažuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. Moderuje Pavlína Nečásková

„Jak ČR, tak EU umí velmi dobře psát nejrůznější koncepce a strategie, ale trochu selhávají při jejich realizaci,“ komentuje návrh Špicar. „Občas my i EU jako celek máme pocit, že práce na strategii končí tím, že je napsaná a schválená, a ne zcela plně si uvědomujeme, že tím to všechno začíná. Nicméně uvidíme, jak bude vypadat implementace.“

Návrh by tak podle Špicara neměl narážet na překážky během schvalování Evropským parlamentem ani členskými státy, ale až při samotném uskutečňování.

„Obávám se realizace plánů. Říct si, že budeme vyrábět 40 procent všeho, co potřebujeme k zelené tranzici, je výborné a na tom se určitě všichni shodnou, ale aby se to stalo v praxi, je něco jiného.“

„Budeme muset dramaticky zkrátit povolovací procesy, protože tam za Spojenými státy neuvěřitelně zaostáváme. Z Evropy je ČR opět nejlepším příkladem. Budeme také muset něco udělat pro snížení cen energií, což bude vyžadovat hluboké strukturální změny energetického trhu EU,“ vypočítává Špicar některé z nezbytných změn.

„Budeme muset dramaticky zkrátit povolovací procesy, protože tam za Spojenými státy neuvěřitelně zaostáváme.“

„Nebude to vůbec jednoduché.“

Součástí plánu by pravděpodobně měl být i závazek těžby drahých kovů k výrobě zelenějších technologií, který povede ke snížení závislosti na třetích zemích. „Myslím, že Evropa má velký potenciál v tom, aby byla alespoň částečně soběstačná,“ říká.

„Díky inovacím, vědě a výzkumu a díky českým firmám jsme schopni tu těžbu realizovat k přírodě velmi šetrně.“

Mechanismus dotací si musíme uhlídat

Plán transformace k zelené ekonomice je tak podle Špicara příležitostí pro český průmysl. „Je potřeba, abychom neříkali, že dekarbonizace a cesta k zelené ekonomice je nesmysl, který nás zničí. Když budeme aktivní a Evropa si odpracuje svoje, tak to můžou být pro nás a pro naše firmy obrovské příležitosti,“ dodává.

Uvažovaný plán však teoreticky hrozí znevýhodněním malých zemí, které nebudou schopné tak vysokých investic jako velké země. „Pokud budeme pracovat s formátem veřejné podpory, tak to bude muset mít celoevropský rámec odsouhlasený,“ uvažuje Špicar nad možnými opatřeními.

Omezit závislost na Číně, zato vyrábět víc ekologicky. Návrh Evropské komise chce modernizovat průmysl Číst článek

„Musíme to hlídat a bude na nás, jestli to uhlídáme nebo ne. Bude dobré, když se nebudou muset využívat pouze národní peníze, ale také evropské, a budou tam limity, které zajistí, aby velké státy nepřeplatily ty malé,“ uvádí Špicar podobnost s tzv. dočasným krizovým rámcem platným během energetické krize.

„To samé hrozilo během energetické krize na konci minulého roku, kdy se nám podařilo vytvořit celoevropský mechanizmus s jasnými limity veřejné podpory, který jaksi sešněroval možnosti všech evropských států pomocí dotací a veřejné podpory pomáhat během krize svým podnikům. To by pro nás bylo zničující, protože Němci by nás zcela jistě přeplatili,“ uzavírá Špicar.

V záznamu celého pořadu výše se také dozvíte, jaké inovativní technologie těžby jsou v Česku používány a proč jsou k přírodě šetrné nebo jak by mohly fungovat limitace dotací.