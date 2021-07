Zelená energetika by mohla vytvořit až 108 tisíc pracovních míst, spočítali experti

Nová studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pracuje s možností poklesu emisí do roku 2030 o více než polovinu oproti roku 1990. Předpokládá, že by to výrazně snížilo účet za klimatické škody.

Praha 10:49 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít