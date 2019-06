Zelenina v Česku dál zdražuje, některé druhy stojí nejvíc v historii. Cibule je třikrát dražší než vloni

Potraviny v Česku dál zdražují. Podle Českého statistického úřadu se během května zvýšily hlavně ceny zeleniny. Třeba za kilo cibule zákazníci zaplatí přibližně trojnásobek toho, co loni. Roste ale taky cena paprik, zelí nebo brambor. Viníkem je sucho, kvůli kterému byla loňská úroda zhruba o pětinu nižší. Většina zboží se proto musí dovážet. Ceny zeleniny navíc táhnou nahoru inflaci, která v květnu dosáhla v meziročním srovnání 2,9 procenta. Praha 9:11 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cibule. Ilustrační foto. | Foto: Couleur | Zdroj: Pixabay

Rekordmanem je cibule, která v květnu stála průměrně 38 korun za kilo. Přitom před rokem to bylo 13 korun. Dlouhodobě zdražují i brambory - loni v květnu stály průměrně 14 korun za kilo, letos už 26, výjimkou ale nejsou ani obchody, které je prodávají za víc než 30 korun.

„Jsou tady mezičlánky - je tam posklizňové zpracování, jsou tam mezisklady, balení brambor nebo loupání. Každý ten další článek si účtuje nějaké poplatky, zvyšují se ty náklady a vlastně ta cena se postupně nabaluje,“ vysvětluje, co všechno se do cen kromě sucha a menší sklizně promítá, agrární analytik Petr Havel.

I to je důvod, proč pěstitelů brambor v Česku ubývá. Kvůli tlaku zahraniční konkurence navíc řada farmářů snižuje plochy osázené bramborami. Na zdražování reagují i další podniky. Třeba největší výrobce hranolků v Česku, společnost Friall, zvýšila ceny u většiny zboží už ke konci loňského roku. Kromě hranolků se tak zvedly ceny i u kroket nebo třeba bramboráků.

Druhů zeleniny, které nezdražují, je málo. „V květnu jsme ve srovnání s dubnem zaznamenali růst cen u většiny druhů zeleniny. Na druhé straně levnější byla například brokolice, u které se ceny snížily o 24 procent, nebo také rajčata, která byla levnější o 18 procent,“ potvrzuje mluvčí Českého statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

Menší obnos z peněženek v květnu vydali lidé třeba taky za nealkoholické nápoje nebo oblečení a taky obuv. Za co si ale kromě zeleniny připlatili, bylo maso, ovoce a některé mléčné výrobky, jako třeba sýry nebo tvarohy.

Pokles cen: ředkvičky i zelí

Podle zelinářské unie už pěstitelé zahájili sklizeň raných druhů zeleniny, jako jsou ředkvičky, mrkev, cibule nebo taky zelí. Právě u nich by mělo postupně dojít k poklesu cen. To třeba u brambor nebo cibule ještě nějakou dobu potrvá, než začnou zlevňovat. Obchody proto musí nakupovat velkou část zeleniny z dovozu.

„My jsme schopni naplnit většinu potřeby českých spotřebitelů v letních měsících a během sezony. Pak přijde skladová sezona a tam už jsme zcela závislí na dovozu. Veškeré ty horentní sumy, které museli spotřebitelé platit za zeleninu v letošním roce, jsou peníze, které odešly do zahraničí,“ dodává předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

Podle Hanky je Česká republika v pěstování zeleniny soběstačná jen zhruba ze třetiny. Hůře je na tom jen Lucembursko. To například Polsko je v produkci zeleniny daleko před námi. Tamní zelináři vypěstují v zemi až dvojnásobek vlastní spotřeby.

Podle zelinářské unie by Česku pomohlo, kdyby mělo víc skladů, hlavně pak těch klimatizovaných, kde by se zelenina dala uskladnit celoročně, aniž by ztrácela na kvalitě. Jenže takové objekty jsou drahé. Pro zemědělce je navíc výhodnější pěstovat třeba obilí nebo řepku, kde je výroba lacinější než třeba u brambor. I to je důvod, proč dovoz zeleniny do Česka stále roste.