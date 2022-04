Výpadek dodávek železné rudy z Ukrajiny může zkomplikovat velké dopravní stavby

Válka na Ukrajině může v Česku prodražit a zpozdit některé velké dopravní stavby. Hlavním důvodem je nedostatek železné rudy pro výrobu oceli. Ukrajina totiž patří k největším dodavatelům této suroviny v Evropě a jen za minulý rok jí do českých hutí dodala kolem pěti milionů tun. Komplikace to znamená například pro modernizaci železniční tratě z Pardubic do Stéblové. Pardubice 17:48 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budování druhé koleje ve Stéblové u Pardubic | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Stavba železnice je na spotřebu oceli poměrně náročná. Už třeba jen co se týká kolejnic, celý sedmikilometrový úsek Pardubice - Stéblová má být dvoukolejný. Na dvě traťové stopy se tak spotřebuje skoro 30 kilometrů kolejnice. A spousta oceli i speciální oceli bude potřeba i na stavbu mostu přes Labe.

„Čekáme, jak se to vyřeší, protože samozřejmě oceli je nedostatek v celé Evropě a všechny firmy, které se zabývají výrobou například speciálních konstrukcí mostů, železa, řeší tuhle situaci kontinuálně. Řešíme jak kolejnice, tak prvky do mostů,“ připustil komplikace mluvčí zhotovitele, firmy Skanska, Ondřej Šuch.

I když je železa na trhu velký nedostatek, snaží se prý zhotovitel sehnat potřebnou ocel, kde to jen jde. Zatím zpoždění stavby avizované není, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda: „V současné době nemá Správa železnic avizováno prodloužení stavby v důsledku nedostatku stavebního materiálu, konkrétně oceli pro výrobu železničních mostů. Zhotovitel se jí pro realizaci stavby intenzivně snaží zajistit potřebné množství.“

Rovnější trať, rychlejší vlak

Dušan Gavenda nicméně také řekl, že u některých dalších velkých železničních staveb už zhotovitelé upozornili Správu železnic, že se termíny dokončení mohou kvůli nedostatku stavebního materiálu nebo i pracovních sil zpozdit. Na žádné konkrétní stavbě se to ale podle Dušana Gavendy zatím prý neprojevilo.

Aktuálně je na trati z Pardubic do Stéblové výluka, protože stavbaři vytrhávají současnou trať mezi Rosicemi a Stéblovou a začnou se stavbou dvoukolejky. Nová trať bude rovnější s menšími zatáčkami, což umožní i vyšší rychlosti. Zároveň se staví například nové nástupiště v Rosicích nad Labem, připravuje se stavba zastávky Stéblová - obec a také se chystá zahájení prací na už zmíněném mostu přes Labe. Podle mluvčího Správy železnic zatím stavba pokračuje podle harmonogramu, to znamená, že hotovo by mělo být na konci roku 2023.