Přestavba železnice, po níž skoro nikdo nejezdí. Průmyslová zóna u Mošnova zaujala logistickou společnost

Jen zhruba tři desítky pasažérů za den jezdí vlakem na letiště v Mošnově. Přesto kraj připravuje dokumenty k další investici do kolejí za stovky milionů korun. Důvodem je zájem logistické společnosti o provoz nákladních vlaků do průmyslové zóny u letiště. Nedávno modernizovaná trať na to nestačí. Ostrava 11:25 5. května 2018

Směrem k terminálu mošnovského letiště se blíží elektrická jednotka. Při pohledu do oken lze v rychlosti bezpečně rozeznat tvář jen jednoho cestujícího.

Právě tady jezdí vlaky už tři roky přes dvě nevyužívané výhybky, které zatím končí v poli. Ta napravo, která míří k obří rozestavěné hale asi 200 metrů odtud, by už ale do několika let mohla být napojená na velké kontejnerové překladiště.

„To by mělo mít maximální kapacitu asi deseti sedmisetmetrových vlaků za den. A protože během dne je koridor do Prahy plný osobních vlaků, do Mošnova budou vlaky muset najet v noci. Nevejdou se tam všechny najednou, takže se někde musí vyhýbat a čekat,“ říká náměstek moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucka (ODS).

Ekonomická návratnost

Kraj a stát za rekonstrukci části lokálky ze Studénky a stavbu nové odbočky k letišti zaplatily před několika lety přes 900 milionů korun. Dostavba by měla stát další stovky milionů. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše rozhodne studie ekonomické návratnosti.

„V případě, že tato studie vyjde kladně, nebude problém financovat přestavbu tratě za stovky milionů korun, a to buď ze státních zdrojů, nebo s příspěvkem Evropské unie,“ říká Illiaš.

Překladiště bude provozovat soukromá firma DB Schenker. Podle dřívějšího vyjádření otevře první skladovou halu v příštím roce. Na konkrétní otázky Českého rozhlasu ohledně zprovoznění kontejnerového terminálu odpověděl mluvčí Martin Bacílek jenom obecně: „Díky přímému napojení na železnici půjde o efektivní a ekologické řešení budoucnosti.“

Trať ze Studénky do Mošnova by měla dostat novou kolej ve výhybně u Bartošovic a přímé napojení ve směru od Přerova. Kvůli tomu bude nutné prodloužit nádraží ve Studénce. Většina prací bude probíhat v Chráněné krajinné oblasti Poodří.

„Základním důvodem, proč se tam ta trať postavila za stovky milionů korun, je ten, aby nejezdily po kraji kamiony, ale aby jezdily vlaky,“ doufá v hladké schválení investice náměstek hejtmana Jakub Unucka. Koleje by měly být hotové za pět let.